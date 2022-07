15-aastane soomlane püstitas odaviskes U-18 vanuseklassi Euroopa rekordi

Kõigest 15-aastane Parviainen viskas nii pika kaare 700 grammise odaga ning möödus sellega Niklas Kauli poolt 2015. aastal püstitatud rekordist 83.94.

1999. aasta maailmameistri ja Soome rekordiomaniku Aki Parviaineni vennapoeg Topi tuli Euroopa meistrivõistlustele, olles edetabelis alles neljandal kohal, kuid näitas, et onu tunnustatud võistlusvaim on kindlasti tal geenides.

Parviainen oli peale nelja vooru teisel kohal ungarlase Mate Horvathi järel. Viiendal katsel viskas soomlane isikliku rekordi 75.98 ja asus võistlust juhtima.

Viimases voorus, kui kõik pilgud olid Givat Rami staadionil Topile suunatud, tegi ta 700 grammise odaga vägeva viske, mis kandus üle 84 meetri. Selle tulemusega edestas ta teist kohta rohkem kui kümne meetriga. Lisaks parandas ta Kauli nimel olevat Euroopa U-18 vanuseklassi rekordit 58 sentimeetriga.

"Võistluse alguses tundsin, et ma ei pruugi võita, sest tegin teise viske väga halvasti. Viimaseks viskeks valmistudes oli suurepärane tunne," ütles Parviainen pärast võistlust

