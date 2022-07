Rootsist koju saadetud Kreida treenib Floraga

22-aastane Kreida liitus Skövdega tänavu märtsis lühiajalise laenulepingu alusel, aga see lõpetati 19. juunil ja pärast jaanipäeva on poolkaitsja harjutanud Floraga. "Ega ei oska midagi öelda. Eesmärk on ta välismaale saada," kinnitas Flora spordidirektor Norbert Hurt, aga märkis, et hetkel konkreetsed väljavaated puuduvad, vahendab Soccernet.

Flora peatreener Jürgen Henn ütles Konverentsiliiga pressikonverentsil, et Kreida hoiab ennast Flora juures vormis. "Praegu ei ole temaga mingeid plaane. Ta lihtsalt tegi väljakul hea meeskonnaga trenni. Aitame tal lihtsalt natuke vormis hoida. Klubi tegeleb tema küsimusega."