Dortmundi Borussia leidis Haalandile asenduse

Hiljuti Dortmundist Manchester Citysse läinud Erling Braut Haalandile on asendus leitud. Amsterdami Ajaxi ründaja Sebastien Haller liitub Dortmundi Borussia meeskonnaga.

Halleriga sõlmiti nelja-aastane leping, mis seob teda klubiga 2026. aastani.

Elevandiluurannikult pärit ründaja on Hollandi klubis endale nime teinud. Haller lõi Ajaxi eest 66 mänguga lausa 48 väravat. Lisaks tegi ta suurepäraseid esitusi ka Meistrite liigas, kus ta skooris kaheksa mänguga 11 väravat.

Enne Ajaxisse siirdumist mängis ta Frankfurdi Eintrachti ridades ning läheb nüüd tagasi Saksamaale.

"Meil on väga hea meel, et saime lepingu sõlmida hiljuti Meistrite liigas sensatsiooni tekitanud staažika ründaja Sebastien Halleriga," ütles Dortmundi spordidirektor Sebastian Kehl.

"Kõik on väga paljutõotav. Sebastien on füüsiliselt väga tugev ja võimekas. Oma kogemustega suudab ta meie noortele mängijatele tuge ja stabiilsust pakkuda. Meiega peetud kõnelustel andis ta mõista, et soovib Dortmundiga nii mõndagi saavutada," lisas Kehl.

Kuna Dortmund müüs Erling Braut Haalandi Manchester Cityle, on Haller valmis täitma auku, mille Norra staar jättis.