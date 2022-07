Kanada ujuja: mind uimastati MM-i viimasel õhtul

22-aastase Harvey sõnul on tal "nelja- kuni kuuetunnine auk", millest ta ei mäleta mitte midagi. Ta ärkas üles muljutud ribi ja peapõrutusega.

Harvey avastas hiljem oma kehalt mitmeid verevalumeid. "Lõpuks läksin haiglasse, kus ma kohtusin arstide ja psühholoogidega. Nad testisid ja ravisid mind parimal võimalikul viisil, kirjutas Harvey oma Instagrami kontol.

"Nad ütlesid mulle, et seda juhtub sagedamini, kui me oskame arvata ning mul on mõnes mõttes vedanud, et sain sellest välja muljutud ribi ja väikese põrutusega," sõnas Harvey.

Harvey, kes võitis Budapestis Kanadaga 4 x 200 m teateujumises pronksmedali, ütleb, et jookide lisamise juhtumeid on aina rohkem ette tulemas ja lisas oma Instagrami postitusse väljalõikeid sarnastest juhtumitest.

"Kõigile, kes seda loevad, olge ettevaatlikud," kirjutas ta.