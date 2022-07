Odaviske maailmameister jätab MM-i vahele

29-aastane mees ütles kolmapäeval, et pole oma tagasituleku osas kindel. Vetter tuli 2017. aastal odaviskes maailmameistriks ning 2020. aastal suutis ta visata läbi aegade paremuselt teise tulemuse 97.76.

"Ma olen hooaja algusest peale võidelnud õlaprobleemidega. Seetõttu otsustasime mitte osaleda Oregonis toimuvatel maailmameistrivõistlustel," sõnas Vetter Instagrami postituses.

"Raske on öelda, millal saan jälle võistelda. Vajan selleks paari nädalat, et see otsus vastu võtta," kommenteeris Vetter.

Eelmise aasta Tokyo olümpiamängudel oli Vetter odaviskes suursoosik kullale, kuid sai alles üheksanda koha.

Maailmameistrivõistlused algavad 15. juulil Oregonis.