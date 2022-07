Vassiljev Flora euromängu eel mullusele edule ei mõtle: oleme uues seisus

Flora neljapäevane eurovastane lõpetas Soome eelmise ligahooaja neljandana, aga sel hooajal ollakse praegu tabeli teises pooles ja 12-st mängust on võidetud vaid kolm. Meeskonna mängupildist on Floral ülevaade olemas.

"Pallile orienteeritud meeskond, tahavad palli enda valduses hoida, kontrollitud rünnakutega vastaste väravat ohustada, aga samas võivad olla sirgjoonelised," iseloomustas Flora peatreener Jürgen Henn Seinäjokit.

Flora mängis eelmisel aastal Konverentsiliiga alagrupiturniiril ja tegi sellega Eesti jalgpalliajalugu. Konstantin Vassiljev seda neljapäevase vastasseisu eel välja tuua siiski ei taha.

"See oli edukas aasta, aga iga aasta on uus," tõdes Vassiljev. "Oleme uues seisus, mõned mängijad on uued. Kindlasti proovime anda endast kõik, et seda vastasseisu võita, aga ma ei ütleks, et meil on mingi eelis."

Flora ja Seinäjoki mängu otseülekannet saab neljapäeval vaadata ETV2-s algusega kell 18.50.