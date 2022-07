Neidude jalgpallikoondis lõpetas Balti turniiri napi kaotusega

Eesti valitses avapoolaega täielikult ning juba esimeste minutitega tabati kahel korral vastase latti, mitmel korral pandi korralikult proovile ka Leedu puurilukk, ent skoori avada ei õnnestunud. Mõnevõrra üllatuslikult asus kohtumist juhtima hoopis Leedu: 22. mänguminutil lõikas Ema Kriauciunaite vahelt Eesti kapteni Marta Liisa Staalfedti söödu ning kauglöök maandus väravat kaitsnud Carolin Helendi käte vahelt võrku, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Eestlannad toibusid aga ehmatusest kiiresti ning peagi oli seis tablool taas viigis: Helina Tarkmeel võitles keskväljal edukalt palli eest ning pani läbi vastase kaitseliini kalkuleeritud söödu, mille vormistas väravaks Kristina Teern. Vaid kaks minutit hiljem võeti vea hinnaga maha vastase karistusalasse murdnud Katrin Kirpu ning selle eest määratud penalti realiseeris Teern kindlalt.

Teine poolaeg kujunes lahtisemaks ning ka Leedu hakkas rünnakutel efektiivsemalt tegutsema. Eesti üheväravaline eduseis püsis tablool 70. mänguminutini, kui kaitseliinist läbi purjetanud avavärava autori Kriauciunaite esimese löögi suutis Helendi küll tõrjuda, ent lahtiseks jäänud palli virutas leedulane sisse ning taastas viigiseisu. Balti turniiril hõbemedalite teenimiseks piisanuks Eestile ka viigist, ent paraku ei õnnestunud seisu hoida ning Kriauciunaite vormistas lõpuminutitel kübaratrikiga võõrustajate kasuks seisuks 3:2.

Lisaks hõbemedalistile Leedule ja kolmandale kohale tulnud Eestile osales turniiril ka Läti, kes võitis võõrustajaid 6:0, viigistas teisipäeval Eestiga 1:1 ning sai sellega kirja üldvõidu.

Koondise peatreeneri Taavi Midenbriti sõnul saadi turniirilt rohkelt õppetunde, mida edaspidiseks kaasa võtta. "Enim jääb kripeldama mõru viik Läti vastu – kuigi paberil on nad Leedust tugevam võistkond, oli meil selles kohtumises palju häid võimalusi ja kontroll mängu üle. Leedu mängus oli väravavõimalusi meeletult, aga tasakaal veidi rohkem paigast ära ja vastane kasutas üleminekuid meie vastu ära," kommenteeris Midenbritt turniiri kohtumisi.

Midenbriti jaoks oli tegu esimeste ametlike kohtumistega neidude U-19 koondise peatreenerina. "Meil on küll varasemalt olnud ühiseid treeninguid, aga mitmepäevane laager oli esmakordne. Tänaseks on esimesed ühised sammud tehtud. Kiidan väga tüdrukuid – kõik olid laagris väga tublid! Tulemusest tuleb üle olla ja usun, et meie mängupildil on pinda, millele edasist üles ehitada," võttis Midenbritt esimese kogunemise kokku.

Neidude U-19 koondis alustab oktoobrikuus uut EM-valiksarja, kus kuulutakse ühte alagruppi Bosnia ja Hertsegoviina ja Moldova eakaaslastega. Turniiriks valmistumisel ootavad koondist ees mitmed ühised treeningud ning septembris minnakse maavõistlustes vastamisi Fääri saartega.