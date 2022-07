Flora lisas euromänguks koosseisu ka 15-aastase ründaja

"Loomulikult me ei oota temalt seda, et paneks ta väljakule ja et ta päästaks mängu ära," vahendab Soccernet.ee Flora peatreeneri Jürgen Henni mängueelsel pressikonverentsil öeldud sõnu.

"Kuna nimekiri on praegu piisavalt suur, siis ta on meiega treeninud, hästi hakkama saanud ja seetõttu lisasime ta A-listi. Loomulikult ei oota temalt esialgu isegi minuteid, aga kui on võimalik teda meeskonda kaasata, et ta näeks, kuidas suurtes mängudes elu käib ja kuidas nendeks valmistutakse, siis väiksed nüansid aitavad kaasa, et noor mängija oleks varem valmis selliseks vastutuseks ja sellisteks mängudeks," selgitas Henn.

Varjund on tänavusel hooajal põhiraskust kandnud Flora duubelmeeskonna ridades esiliigas, kus ta on 14 mänguga löönud ühe värava.