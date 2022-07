Hispaania koondist esindanud ründaja otsustas Ghana kasuks

Teisipäeval avaldas Hispaania koondist esindanud Inaki Williams, et soovib edaspidi selga tõmmata hoopis Ghana särgi.

Hispaania kõrgliigas palliv Williams lõi U-21 Hispaania koondise eest kolm väravat, kuid täiskasvanute koondises tegi kaasa vaid ühe sõpruskohtumise. Kuna täiskasvanute koondist esindas ta kõigest sõprusmängus, siis oli tal võimalik koondist vahetada.

28-aastase Williamsi vanemad on pärit Ghanast, kuid emigreerusid Hispaaniasse. Seepärast kasvas Williams koos vennaga üles Baskimaal.

"Mu vanemad on mind kasvatanud väärtustega, mis põhinevad alandlikkusel, austusel ja armastusel. Seetõttu tunnen ma, et on aeg endast üles leida oma päritolu," ütles Williams video vahendusel.

Williamsil on võimalik esindada Ghana koondist sügisel algaval MM-il, kus minnakse vastamisi Portugali, Uruguay ja Lõuna-Koreaga.