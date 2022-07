Itaalia ajakirjanik: Zlatan jätkab 40-aastasena Itaalia kõrgliigas

Möödunud hooajal raske põlvevigastusega mänginud veteran otsustas kõrgtasemel mängimist jätkata veel vähemalt aasta, vahendab Itaalia spordiajakirjanik Fabrizio Romano.

Ühtlasi kirjutab spordiajakirjanik, et Zlatani vigastusest taastumine võtab veel 6–7 kuud aega ning seepärast oli staarmängija nõus väiksema palgaga.

Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. #ACMilan @SkySport



Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary. pic.twitter.com/4SBcxgBBgV