Sambia naisjalgpallur jäi suurturniirilt kõrvale mehise keha tõttu

Hispaania väljaande Mundo Deportivo sõnul on Sambia koondis saanud hoiatusi veel kahe teise mängija kõrgete testosterooni tasemete kohta.

Banda esindas kodumaad eelmisel aastal Tokyo olümpiamängudel, kus lõi kuus väravat. Sel hooajal oli ta Hiina meistriliiga suurim väravakütt 18 väravaga.

Sarnane olukord oli ka Lõuna-Aafrika jooksjal Caster Semenyal, kes ei saa professionaalsel tasemel mängida just kõrge testosterooni taseme tõttu.

Reports in Spain that Zambia star Barbara Banda was forced to withdraw from their women's Afcon squad because of high testosterone levels and a "manly body".



Looks like a similar situation to that which has forced Caster Semenya from elite sport.https://t.co/b20o6R60rQ