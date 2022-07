Hispaania korvpallurid ei ole rahul ameeriklase koondisesse kaasamisega

Ameerikas sündinud Lorenzo Brown on kutsutud Hispaania korvpalliliidu sõnul koondise juurde selleks, et aidata vigastustega maadlevat meeskonda. "See ajutine samm aitab kaasa Hispaania korvpalliliidu tööle, muutmaks põlvkondade vahetumised koondises sujuvamaks," teatas Hispaania korvpalliliit.

Hispaania korvpallurite ühendus näeb, et otsus kaasata koondisesse mängija, kellel ei ole Hispaanias juuri mõjub negatiivselt Hispaania mängijatele. "Ilma igasuguste Hispaania juurteta mängija kaasamine rahvuskoondisesse saadab hispaanlastele valusa sõnumi, mis kahjustab nii olevikku kui ka tulevikku," kirjutab ühendus oma protestis.

1. septembril algaval korvpalli EM-i finaalturniiril osaleb 24 meeskonda ning nende hulgas on ka Eesti.