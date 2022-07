Trinidadi ja Tobago jooksjad said olümpiakulla kätte 14 aastat hiljem

2008. aastal oli finaaljooksus kiireim koondis Jamaical ning Trinidadi ja Tobago sportlased ületasid finišijoone teisena. Jamaica koondise sprinteri Michael Carteri verest leiti aga keelatud ainete jääke ning rahvusvaheline spordikohus jättis Carteri vaide rahuldamata.

Selle tulemusel tühistas Rahvusvaheline Olümpiakomitee Jamaika tulemuse ning kuldmedali pälvisid hoopis Trinidadi ja Tobago jooksjad.

Medalite üleandmine pidi toimuma 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel, kuid koroonapandeemia puhkemise tõttu ei olnud see võimalik.

Sel suvel otsustas olümpiakomitee korraldada eraldi vastuvõtu, et medalid sportlaste lähedaste ees üle anda.

"Lõpuks on õiglus jalule seatud," kommenteeris olukorda Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach.

Now you can feel the pure joy & satisfaction. You have the final confirmation that you won this Olympic final, that you won this Olympic race, that you won this Olympic gold medal. - IOC Pt Bach tells 4x100m relay team from @TTOlympic when awarding the Beijing 2008 gold medal. pic.twitter.com/in9CK6V2iT