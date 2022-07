Tartus sirguvad Eesti judolootused, kel järgmiseks sihiks noorte olümpia

Jakob Vares ja Kabriel Kirna treenivad Do Spordiklubis Do igapäevaselt koos. Treener Priit Bergi käe all tehtud töö kandis kadettide Euroopa meistrivõistlustel vilja, sest Vares saavutas seitsmenda koha kaalukategoorias kuni 90 kilogrammi ja Kirna üle 90 kilogrammiste noormeeste seas.

Mõlemad soovinuks jõuda ka medalimatšile. "Võib-olla see Jakobi seitsmes koht jäi isegi rohkem kripeldama kui Gabrieli oma. Jakob on ikkagi oma kaalu absoluutses tipus," sõnas noormeeste treener Priit Berg.

Noormeeste kogemus judomatil on erinev. Kiirelt arenev Vares on alaga tegelenud viis aastat. Kirna oluliselt pikemalt. "Mul jookseb praegu vist 12. aasta. Hakkasin tegelema tänu emale, kes siis mind pani lasteaias trenni," rääkis Kirna. "Tulin siis, kui koolikaaslased käisid. Tahtsin ka nendega minna. Ma ei teadnudki, mis see judo üldse alguses on. Olin ainult "Lottes" näinud. Aga nüüd tean, et võib-olla see võib see spordiala olla, kus võin hiilata," meenutas Vares.

"Nad tegelikult on nagu kaks erinevat tüüpi. Kui Jakob on selline rohkem maasmaadluse tüüpi, tal tuleb see ne waza pool hästi välja ja tehnikad ja tal on rohkem jõudu, siis Kabriel on oma raskekaalu kohta selline hästi kiire. Hea koordinatsiooni ja reaktsiooniga ja kõik. Aga temal on see jõu-pool natuke kehvem. Kui see kadettide periood läbi saab, siis me üritame selle jõu-poole kuidagi järgi saada," märkis Berg.

Arenguruumi jätkub, sest kõik lemmikvõtted veel igas olukorras hästi välja ei tule. "Trennis meeldib üle rinna. See tavaliselt võistlustel välja ei tule. Võistlustel tuleb rohkem puusatehnika välja. Kuigi tahan, et ikka üle rinna tuleks ka," tõdes Vares.

Hooaeg pole kaugeltki läbi ja sõna 'olümpia' motiveerib Varest ja Kirnat kõvasti. "Praegu on meil väike paus. Siis tuleb Käärikul laager ja siis hakkame valmistuma noorte olümpiaks ja loodame, et seal läheb hästi," avaldas Kirna edasisi plaane.