Juuli keskel peetakse Tartus ainult naistele mõeldud velotuur

Rein Taaramäe rattaklubi korraldab 14.-17. juulini esmakordselt Eestis ainult naistele mõeldud velotuuri. 1. Tartu naistetuuril on kavas lühike proloog ja kom grupisõitu.

Nelja kilomeetri pikkune proloog sõidetakse Puka-Kuigatsi teel. Proloogis kehtivad individuaalse eraldistardi tingimused. Kui osaleb rohkem kui 60 sportlast, siis startimise intervall ei ole suurem kui üks minut. Igasuguse eraldistardi varustuse (eraldistardi juhtraud, ketas, kiiver, jms) kasutamine ei ole lubatud, vahendab EJL.

15. juulil kell 14.00 antakse start esimesele etapile, milleks on 60-kilomeetrine grupisõit Kuremaa – Palamuse – Pikkjärve – Kuremaa ringil (kaks ringi). Start ja finiš on Kuremaa lossi juures. Etapil on kaks vahefinišit.

16. juulil kell 14.00 sõidetakse teine etapp. 88-kilomeetrine grupisõit toimub marsruudil Kuremaa – Torma – Palamuse – Maarja Magdaleena – Palamuse – Kuremaa, start ja finiš on taas Kuremaa lossi juures. Etapil on üks vahefiniš.

17. juulil kell 14.00 võisteldakse viimasel 70,4-kilomeetrisel etapil. Grupisõit toimub ümber Kuremaa järve päripäeva, kavas on neli 17,6 kilomeetri pikkust ringi. Lisaks on kavas kolm vahefinišit.

Osaleda saavad kõik 2007 ja varem sündinud litsentsi omavad naisvõistlejad. Minimaalne sõitjate arv võistkonnas on kolm ja maksimaalne sõitjate arv võistkonnas on kuus. Lisainfot registreerimise kohta leiab EJL-i kodulehelt.