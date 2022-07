Eesti Hoki uue tegevjuhina alustab Valentin Zaitsev

Zaitsev soovib uues ametis kasutada kõiki oma teadmisi, oskusi ja kogemusi, et viimaste aastatega suuri edusamme teinud Eesti Hokit edasi viia. "Argpüks jäähokit ei mängi!" lisas ta.

Eesti Hoki juhatuse esimees Rauno Parras on uue tegevjuhi üle õnnelik, sest Zaitsevil on jäähokiga isiklik side ning ta on spordijuhtimist ka õppinud. "Soovin Valentinile usinust, tarkust ja sirget selga, et eesseisvate arvukate väljakutsetega edukalt toime tulla ja koos tublide abilistega Eesti Hoki uuele tasemele viia!" ütles Parras.