VIDEO | Musa hull lõpusekundite kolmene tagas Bosniale edasipääsu

Musa tabas kaks sekundit enne mängu lõppu väga kauge kolmepunktiviske, mis tõi Bosniale 76:73 võidu Bulgaaria üle.

Enne otsustava korvi tabamist viskas Musa vabaviskeid kahest kaks mööda, kuid John Roberson sai ründelaua ja söötis palli Musale. Bulgaaria vajas edasipääsuks vähemalt 10-punktilist võitu Bosnia üle, lootes see saavutada lisaajal, kuid Musa röövis neilt selle võimaluse.

Musa viskas kokku 13 punkti ja andis kuus resultatiivset söötu. Miralem Halilovic tõi Bosniale 16 punkti ja kaheksa lauda. Aleksandar Lazic lisas 14 silma.

Klaipedas võitis Tšehhi koondis Tomaš Satoransky 21 punkti abil 83:72 Leedut ja teenis pileti järgmisesse ringi. Tomaš Kyzlink panustas võitu 18 punkti, viie lauapalli ja viie resultatiivse sööduga.

Ignas Brazdeikis oli 16 punktiga Leedu parim.

Teised tulemused:

Põhja-Makedoonia - Ukraina 68:73

Serbia - Belgia 73:74

Holland - Itaalia 81:92

Portugal - Montenegro 62:77

Prantsusmaa - Ungari 81:40

ICE IN HIS VEINS! @DzMusa calls GAME and punches the ticket for @BFBiH #FIBAWC | #WinForBIH pic.twitter.com/YgdjheDz09