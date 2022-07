Kuubalane läbis 200 m läbi aegade paremuselt kümnenda ajaga

Selle ajaga kerkis Mena hooaja edetabelis kolmandale kohale. Eespool on ameeriklased Erriyon Knighton, kes on jooksnud 19,49 ning Noah Lyles ajaga 19,61.

2013. aasta U-18 maailmameistrivõistlustel mõlemas sprindis (100 ja 200 m) pronksmedali võitnud Mena võitis veenvalt ja tal oli hea meel näha, et tema jooksus puhus taganttuul lubatud piirides (+1,2 m/s). Teisena lõpetas prantslane Meba Mickael Zeze ajaga 19,97, mis on ka tema isiklik rekord. Kolmas oli itaallane Filippo Tortu ajaga 20,15.

25-aastane Mena murdis esimest korda ka 100 meetri jooksus 10 sekundi piiri ajaga 9,99, saavutades teise koha Sri Lankast pärit Yupun Abeykooni järel, kes võitis jooksu tulemusega 9,96. Zeze oli selles jooksus kolmas ajaga 9.99, mis on samuti tema isiklik rekord.

JUST NOW: Cuban sprinter Reynier Mena runs 19.63s (+1.2)! The 10th fastest time of all-time!!



