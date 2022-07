Ühe ajastu lõpp: Pablo Laso lahkub Madridi Realist

54-aastane Laso sai Hispaania korvpalliliiga play-off'i ajal südameinfarkti. Laso viibis pärast infarkti kaks päeva haiglas, kuid tal ei lubatud edaspidi Barcelona vastu peetud finaalis meeskonda juhendada.

Nüüd mainib Real, et klubi konsulteeris arstide ja kardioloogiaspetsialistidega, kes kõik on öelnud, et Laso tervist valdaks "ilmne oht", kui ta jätkaks tööd meeskonna peatreenerina.

Samuti öeldakse teadaandes, et mis tahes muu otsus oleks vastutustundetu ja klubi mõistab, et see on Hispaania legendaarse treeneri jaoks väga kurvastav uudis, kuid miski pole tervisest tähtsam.

See on Madridi Reali jaoks tõesti ühe ajastu lõpp, kuna Laso oli meeskonna peatreener alates 2011. aastast. Tema juhtimisel võitis Real 2015. ja 2018. aastal Euroliiga meistritiitli ning kuus Hispaania korvpalli kõrgliiga meistritiitlit (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022), kuus Hispaania karikat (2012, 2014 – 2017, 2020) ja kuus Hispaania superkarika tiitlit (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020).