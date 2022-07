VIDEO | Meeste 400 m jooksu maailmarekordiomaniku tagasitulek oli võidukas

Lõuna-Aafrikast pärit van Niekerk võitis jooksu kindlalt ning aeg alla 45 sekundi andis talle kindlasti kõvasti enesekindlust kergejõustiku maailmameistrivõitluste eel.

Tema järel lõpetas teisena Rusheen McDonald ajaga 45,43 ja kolmas oli Demish Gaye tulemusega 45,47.

"Plaan oli joosta nii mugavalt kui võimalik," ütles van Niekerk peale jooksu. "Üritasin joosta sujuvalt nii kaua kui suutsin, kuid viimasele sirgele jõudes peab alati veidi rohkem pingutama, et tugevalt lõpetada. Olen tulemusega üsnagi rahul," lisas van Niekerk.

Selle ajaga jääb ta hooaja edetabelis napilt esikümnest välja. Parima tulemuse on sel hooajal välja jooksnud Michael Norman, kellel on kirjas aeg 43,56.

The 400m world record holder is *officially* back.



Here's Wayde van Niekerk's 44.58 from our @americantrack broadcast last night. pic.twitter.com/qVMYHKAFkw