Tütarlaste koondis EM-i avapäeval võiduarvet ei avanud

Euroopa meistritiitlile võitlevad 17 riigi koondised, kes on jagatud nelja alagruppi. Eesti koondis kohtus avapäeval Prantsusmaa ja Rumeeniaga. Mänguaeg on 2 x 25 minutit.

Avakohtumine Prantsusmaaga algas tasavägiselt. Seisult 3:3 aga tegid prantslased spurdi, millele noored eestlannad ei suutnud vastata. Probleeme valmistas nii realiseerimine kui pallikaotused. Poolajale mind kaotusseisus 7:19. Ka teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ning avamängus tuli vastu võtta kaotus 14:39.

"Varakult oli aru saada, et vastane on tugevam kui meie. Sellisel turniiril osalemine on tüdrukutele võõras. Uus kogemus ja seetõttu ollakse ebakindlad. Avakohtumise alguses oli vaim hea, nii viis minutit, kuid siis hakati vaikselt väsima, üldfüüsiline pool oli meil nõrgem. Lõpuks tekkis mentaalne väsimus, seejärel füüsiline väsimus. Kohtumises oli hetki, kui kokkulepitud asjad toimisid meil hästi, kuid kui väsimus andis tunda, siis kannatas ka tehniline pool. Tekkis praagid, mida vastane kiirelt ära kasutas," analüüsis avakohtumist treener Ragnar Põldma.

Ka Karmen Vaiksaar nõustus treeneriga: "Prantslased olid meist füüsiliselt väga palju üle, nad hüppavad ja jooksevad kiiremini. Meie poolt vaadatuna, siis kokkumäng läheb meil iga päeva ja mänguga paremaks, aga kui hakkame individuaalselt mängima, siis kokkumäng kaob ära. Meil on veel vähe liikumist ja väljakul omavahel rääkimist. Hästi oli meil mängu algus, suutsime võidelda. Teiseks mänguks oleme rohkem valmis, sest teame, mida võib juba oodata."

Kohtumises enim väravaid visanud Alina Simacheva sõnul oli mängu algus võistkonnal hea, kuid raskustes oldi kaitses: "Oma mänguga olen rahul, sain väga hea kogemuse."

Väravaviskajad kohtumises Prantsusmaaga: Alina Simacheva kaheksa, Karmen Vaiksaar kolm, Anna Dievskaja, Susan Soikka ja Helena-Liis Metsala üks.

Päeva teises kohtumises läks Eesti koondis vastamisi Rumeenia koondisega, kellelt tuli samuti vastu võtta kaotus 12:29 (8:16). Kaotusest hoolimata oli teises mängus mängupilt parem ning kaitsetegevus efektiivsem.

Koondise väravavaht Nora Randmäe tundis peale rumeenlasega kohtumist uhkust oma võistkonna üle: "Võrreldes avakohtumisega, ei tekkinud teises kohtumises mängu ära vajumisel individuaalset mängimist, vaid jäi ikka meeskonnamäng alles. Me võitlesime lõpuni, ka pingil elati kuni lõpuni võistkonnale kaasa."

Peatreener Ella Kungurtseva oli peale kahte mängu oma võistkonnaga enam vähem rahul: "Täna mängisime kahe käsipalli tippriigiga, kes on üldises reitingus meist palju kõrgemal. Head meelt teeb, et esimesel poolajal oli vastupidavust, oli olemas enam-vähem toimiv mängupilt ja mängukombinatsioonid. Meile visati vähem väravaid kui avamängus, ka see on edasiminek. Kui tüdrukud väsivad, sest üldfüüsiline vorm pole nii hea, siis vajume ära. Võistkonna vaim on hea, kõik tahavad mängida. Vaja on rohkem üheskoos treenida ja mängida ning üldfüüsiliselt treenida. Oleks parem vorm, oleks mäng hoopis teine, sest teadmised on olemas."

Väravaviskajad kohtumises Rumeeniaga: Karmen Vaiksaar neli, Marianna Kireeva, ja Simacheva kolm, Stella Jepiselg ja Maarja Moler üks.

Euroopa meistrivõistlustel osaletakse koosseisus: Katarina Übner, Kristiin Kink, Nora Randmäe, Stella Jepiselg, Karola Lisette Epner, Susan Soikka (kõik Spordiklubi Kehra Käsipall), Alina Simacheva, Sofja Vainik, Anna Dievskaja, Miia Milana Sulkovskaja, Marianna Kireeva, Maria Saveljeva, Anastassia Lissovenko, Maarja Moler, Sofia Sittšenko, (kõik Spordiklubi Reval/Sport), Helena-Liis Metsala (HC Tabasalu), Karmen Vaiksaar (Aruküla Spordiklubi). Treenerid Ella Kungurtseva, Ragnar Põldma, füsioterapeut Triin Kont, delegatsiooni juht Pirje Orasson.