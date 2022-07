Mitmed eestlased pääsesid U-18 EM-il finaalidesse

Viola Hambidge ja Mirtel Klaar on seitsmevõistluses enne viimast ala ehk 800 m jooksu vastavalt kuuendal ja 12. kohal. Hambidge on kogunud 4575 ja Klaar 4424 punkti. Pjedestaalikoht on Hambidgest 359 punkti kaugusel. Liider on endiselt horvaatlanna Jana Košcak 5335 punktiga.

Miia Tillmann pääses tulemusega 3.80 teivashüppe finaalvõistlusele.

Tristan Aik Sild viskas oda 64.71 ning tagas sellega pääsu finaalvõistlusele. Anna Panenko hüppas kolmikut 12.60 ja pääses seitsmendana finaali.

Manfred Männamaa püstitas kettaheites uue isikliku rekordi 55.06 ja pääses selle tulemusega kuuendana edasi finaali. Lisaks pääses Männamaa ka vasaraheite lõppvõistlusele tulemusega 63.48. Steven Leppoja tagas 110 m tõkkejooksus ajaga 14,11 pääsu poolfinaali.

Karmen Bruus hüppas kõrgust B-alagrupis ning tagas edasipääsu finaalvõistlusele tulemusega 1.77, mille ületas ta teisel katsel.

Karl Kristjan Pohlak püstitas teivashüppes isikliku rekordi tulemusega 4.75 ning tagas sellega edasipääsu finaalvõistlusele.