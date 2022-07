Toijala: mängupilt ei olnud selline, millisena me seda näidata tahame

Kahepalgeline koondiseaken. Ühelt poolt saime edasi ja saame Luka Donciciga mängida. Teistpidi kahe mängu kokkuvõttes korvide vahe miinus 50. Kumb sinu jaoks üles kaalub kumma?

Hea küsimus. Eks kindlasti, kuidas me need kaks mängu mängisime, on pettumus nii mängijatele kui ka treeneritele. Üldine mängupilt ei olnud selline, millisena me seda publikule näidata tahame. Teises mõttes me teadsime, et edasi pääseda oli väga raske. Selles osas oleme õnnelikud, et saime edasi ja kuus väga kõva tasemel mängu noorele satsile juurde.

Üks mis on välja toodud, on see, et koondis justkui füüsilislt ei pidanud vastu. Jagad sa seda seisukohta ja millest see tuleneb?

Eilne mäng, 27 minutit võitlesime korralikult, aga siis kadus meil füüsiline mäng ära. Mäng läks käest ära. Meil ongi vaja järgmisel perioodil seda poolt pingutada.

Sa jälgid kindlasti Eesti meediat ka ja siin on päris palju arutletud selle üle, et meil on viimaste aegade üks andekamaid korvpallikoondisi. Nüüd siis kahe mängu kokkuvõttes miinus 50. Kas me mõtleme asja suuremaks, kui see on ja kas me peaksime olema rohkem jalad maas?

Andekas koondis võib-olla, aga kas me oleme favoriidid. Ma ütleks, et me pigem ei ole veel. Me veel ei ole sellel tasemel. Kui tugevad korvpalliriigid saavad NBA mängijaid ja Euroliiga mängijaid juurde, siis meil pole veel ühtegi mängijat, kes koosseisust seal mängiks. Ma saan aru, et meil on palju talenti, kes kahe-kolme aasta jooksul saavad korralikult mängukogemust juurde, siis võib suuri asju ka juhtuda.

Kuus mängu on enne finaalturniiri. Kas sa roteerid meeskonda. Kas sa katsetad nendes kuues mängus augustis või kuidas su poliitika on?

Meil on nagu kaks mõtet. Võistlus käib, kes saab 12 parema hulka. Meil on igal juhul vaja selline rotatsioon ka ehitada. Tulevad kindlad rollid. Peab veel proovima ja võimalusi andma mängijatele, aga peab ehitama sellise võistkonna, kes teab kindlasti, mis rolli keegi mängib.

Lõpetuseks midagi positiivset ka sellest kahest mängust teada said?

Mattias Tass mängis esimesed mängud meie ajal ja eriti Saksamaa mängu ajal oli tubli. Nagu ma ütlesin, et edasiminek on alati positiivne asi.

Aitäh Jukka Toijala.