Ronaldo puudus Unitedi esimeselt treeningult

Jalgpalli suurkuju Cristiano Ronaldo pidi esmaspäeval liituma oma koduklubi Manchester Unitedi hooajaeelsete treeningutega, kuid ei ilmunud kohale "perekondlikel põhjustel". Klubi aktsepteeris Portugali jalgpallistaari otsust. Ronaldo ja mitmed teised koondisega seotud olnud mängijad said klubilt pikema puhkuse, kuid pidid esmaspäeval liituma treeningutega.

Väidetavalt on 37-aastane ründaja palunud Unitedist lahkuda. Ronaldo pole rahul Unitedi ambitsioonide puudumises suvise üleminekuakna osas ja soovib järgmisel hooajal mängida jalgpalli Meistrite liigas.

United pole selle üleminekuperioodi jooksul ühegi mängijaga lepingut sõlminud. United osaleb sel hooajal Euroopa liigas, kus Ronaldo mängis viimati 2002. aastal, mil ta oli kõigest 17-aastane. Sel ajal kuulus ta Lissaboni Sportingu ridadesse.

United on teatanud, et viiekordset Meistrite liiga võitjat ei müüda ning temaga on sõlmitud leping veel aastaks.

Unitedi uus peatreener Erik ten Hag ütles mais Unitedi avapressikonverentsil, et soovib Ronaldot meeskonda jätta.

Viiekordne Ballon d'Ori võitja Ronaldo lõi eelmisel hooajal 38 mänguga 24 väravat ja toetajad valisid ta Sir Matt Busby aasta parimaks mängijaks neljandat korda.