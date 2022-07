Madridi Real soovib, et peatreener jätaks hooaja vahele

Madridi Reali korvpallimeeskond soovib, et peatreener Pablo Laso jätaks tervislikel põhjustel tuleva hooaja vahele.

Juuni alguses läksid Hispaania kõrgliiga poolfinaalseerias vastamisi Madridi Real ja Eesti koondislase Sander Raieste koduklubi Baskonia. Real küll võitis kohtumise, kuid pärast mängu sai 54-aastane Laso südameinfarkti ja ta toimetati haiglasse. Paar päeva hiljem pääses Laso haiglast koju ning Real suutis vaatamata juhendaja puudumisele Hispaania meistriks tulla.

Nüüd soovib Real, et Laso taastuks täielikult eelmisel kuul saadud infarktist ning mitmete Hispaania väljaannete teatel on meeskond valmis Laso aastapikkusele sundpuhkusele saatma. Ajutiselt juhendaks meeskonda abitreener Chus Mateo.

Väidetavalt on Laso korduvalt klubile kinnitanud, et tunneb end hästi, aga Real ei taha tema tervise suhtes ühtegi asjatut riski võtta. Klubi kavatseb Lasole palka edasi maksta, kui ta platsilt eemale jääb. Samas ei taha Laso plaaniga kaasa minna ning on vastasel juhul valmis ameti maha panema.