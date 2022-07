Timmo Jeret võitis Soomes Ironmani võistluse

Jeret ujus 1,9 kilomeetrit ajaga 33.03, mis tähendas, et eestlane tuli veest välja alles 69. positsioonil. Rattarajal püüdis ta aga esimesed kinni ning sai 90 kilomeetri ajaks 2:10.02. Jooksurajal vormistas Jeret võidu ning 21,1 kilomeetri ajaks mõõdeti 1:19.34.

Koguaeg 4:08.22 tähendas, et Jeret võitis teisena lõpetanud soomlase Santeri Hännineni ees viie minuti ja 59 sekundiga ning kolmanda koha pälvinud Vesa Koskineni ees 11 minuti ja 31 sekundiga.

"Ujumine oli aja mõttes viimaste aastate kehvim," avaldas Jeret peale võistlust. "Vees olles oli tunne pigem okei ja ei midagi ebatavalist, aga ilmselt laine loksutas mind selliselt, et kiiret ujumist ei tulnud. Õnneks tegid ka teised enda kohta aeglase ujumise. Veest välja tulles oli kerge frustratsioon, kui kella vaatasin, aga õnneks mitte midagi sellist, mis oleks ajudele liigselt halvasti mõjunud."

"Rattas ma endale sisse elamise aega ei andnud, vaid hakkasin kohe kõrge tempoga sõitma, kuna raja esimene pool oli päris raske ning väljas oli üle 30 kraadi sooja – eeldasin, et enamus lähevad väga ettevaatlikult peale ning nägin head varianti, et kohe suur kaotatud aeg tagasi teha. Kalli hinnaga küll, aga siiski," jätkas Jeret.

"Umbes 30.-35. kilomeetriks olin sõitnud end ette välja ning seejärel üritasin umbes viis kilomeetrit minna oma teed, aga taga olevad kaks meest sõitsid kenasti vahetustega ning ma olin ilmselgelt esimese osa nendes tingimustes üle oma võimete tõmmanud. Otsustasin jala sirgu lasta. See oli juba vähe kaalutletum otsus. Umbes 30 kilomeetrit taastusin enda pingutusest ning viimased 20 kilomeetrit ootasin lihtsalt, kuidas mind eesolev sõitja vahetusalasse tarib, et siis jooksule minna."

"Olen sellest ammu unistanud, et saaksin minna jooksurajale mees mehe vastu, nüüd lõpuks sain selle võimaluse," oli Jeret rõõmus. "Jooksmine oli sisuliselt kahe kilomeetri kaupa, sest iga kahe kilomeetri tagant oli teeninduspunkt, kus oli konkreetne STOP, et veega jahutust saada ning juua. See mees, kellega madistasime, jooksime koos viis-kuus kilomeetrit ning seejärel läksin ühtlase ja kontrollitud tempoga oma teed. Tavaliselt hindan oma sooritust numbrite järgi – eelkõige ratast ja jooksu. Seekordne esitus polnud numbriliselt küll midagi suurepärast, aga mul oli parim ratta- ja jooksuaeg. Ilmselt kuumus mõjus laastavalt nii mulle kui ka teistele."

Lisaks Jereti üldvõidule lõpetasid erinevates kategooriates esikaheksas veel kuus eestlast. M60-64 arvestuses teenis võidu Märt Lääts, Jeretiga samas klassis võistelnud Taavi Lehemaa oli M25-29 arvestuses kuues ning Henri Manninen ja Alger Vedler saavutasid kaheksandad kohad vastavalt M30-34 ja M55-59 kategooriates. Naistest paistsid silma Helen Liis ja Anneli Ratassepp. Liis tuli F30-34 arvestuses teisele kohale ning Ratassepp lõpetas F-35-39 arvestuses kuuendana.