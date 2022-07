Reedel vahistatud Venemaa jäähokikoondislane on teadmata kadunud

Kummastav olukord hakkas hargnema eelmisel nädalal, kui KHL-is Moskva CSKA-sse kuulunud Fedotov otsustas pärast hooaega oma lepingu lõpetada ning siirduda NHL-i klubi Philadelphia Flyersi ridadesse, vahendab RIA Novosti.

Fedotovi vahistasid reedel Peterburis Venemaa sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroo töötajad, põhjuseks sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmine. Venemaal kehtib 12-kuuline ajateenistus kõigile meestele vanuses 18–27 eluaastat ning sellest hoidumise eest võib kohus määrata kuni kaheaastase vanglakaristuse.

Laupäevaks ilmnesid teated, et hokimängija on vahi all olles haigestunud, mistõttu viidi ta haiglasse. Haiglat külastanud RIA Novosti ajakirjanik avastas, et Fedotovit patsientide nimekirjas pole. Pühapäeva hommikul teatas Fedotovi advokaat Aleksei Ponomarjov, et sportlane saadeti öösel Murmanski oblastisse Severomorskisse, kus asub ka sõjaväebaas. Väidetavalt peab Fedotov seal ajateenistuse läbima.

Pühapäeva jooksul täpsustas Ponomarjov, et Fedotovi täpne asukoht pole veel selgunud ja sportlane ise pole ühendust võtnud. Siiski usub Ponomarjov, et esmaspäeva jooksul tuleb Fedotovi asukoha ja tervisliku seisundi kohta rohkem informatsiooni.

Venemaal spekuleeritakse, et Fedotovi vahistamise taga on sõjaväega tihedalt seotud CSKA, kuid klubi on seda väidet eitanud. Venemaa jäähokiföderatsioon pole olukorda kommenteerinud. Philadelphia Flyers andis juhtunu kohta napisõnalise kommentaari. "Oleme sellest informatsioonist teadlikud ja uurime olukorda. Meil pole praegu rohkem kommentaare," sõnas Flyersi peamänedžer Chuck Fletcher NBC Sportsile.