Noormeeste U-17 jalgpallikoondis jäi Soomele kindlalt alla

Eesti pidi pühapäeval tunnistama juba avapoolajal suurt kaotust. Esimene ohtlikum olukord sündis eestlaste karistusalas 19. minutil, kui Emil Ingman pääses hea söödu järel kaitsjate selja taha ning lükkas palli mööda väravas seisnud Silver Rebasest. Tolles olukorras tabas löök väravaposti. Mõned minutid hiljem õnnestus Samuel Pasanenil taas pall üle Rebase tõsta, kuid sel korral ei lennanud üritus väravaraamide vahele. Eesti jõudis löögile 33. minutil, kui Stevin Kerge leidis karistusala äärelt hea sööduga Maksim Kalimullini, kelle löök lendas paraku väravast mööda, vahendab jalgpall.ee.

Pärast seda muutus mäng Eesti jaoks kiirelt, sest järgmisel minutil määrati Soome kasuks penalti, kui Jevgeni Tšernjakov tõmbas karistusalas vastase maha. Võõrustajate poolelt realiseeris löögi kindlalt Ingman ja viis soomlased juhtima. Eduseis suurenes 39. minutil, kui Elmer Vauhkonen lahendas poolkiire rünnaku täpse löögiga posti kõrvale. Avapoolaja lõpuks läks Soome juhtima juba 4:0, kui skoori tegi Otto Ruoppi ning oma teise tabamuse sai kirja Ingman.

Kahes esimeses mängus kaotusseisust välja tulnud Eestil pühapäeval sama vägiteoga hakkama saada ei õnnestunud. Hoopis Soome oli see, kes oma võitu kindlustas, kui Emil Ingman vormistas 66. minutil oma kübaratriki. Lõppskoor sündis Vilho Huovila jalast, kelle löök leidis 81. minutil rikošetist tee võrku.

Peatreener Ats Sillaste sõnas, et tulemus jäi suuresti avapoolaja esituse taha. "Pärast penaltit toimus mingil põhjusel lagunemine. Kümne minutiga lasta endale kolm väravat lüüa on ilmselgelt liiga palju. Kuni 30 minutini toimis mänguplaan enam-vähem ja suutsime keskmises blokis hästi seista. Teisel poolajal oli sellest seisust juba väga keeruline välja tulla. Mäng läks lahtisemaks, aga me ei olnud piisavalt otsustavad ja teravusest jäi puudu," sõnas Sillaste.

"Soomlased näitasid täna head minekut ja olid meist mitmetes elementides üle. Tagantjärgi oleksime ehk saanud alustada ka tugevama koosseisuga, aga osadel mängijatel oli päris palju minuteid juba all ja pidime vaatamata, et kõik terveks jääksid," lausus peatreener.

Turniiri viimast päeva esikohalt alustanud Eesti pidi lõpuks leppima kolmanda kohaga, kui Leeduga viigistati, võideti Lätit ning kaotust tuli tunnistada Soome vastu. Esimeseks mängis end Läti, kes teenis kuus punkti. Sama palju punkte kogusid ka võõrustajad soomlased, ent omavaheline mäng andis eelise Lätile. Neljandale kohale platseerus ühe punktiga Leedu.