U-18 kergejõustiku EM-il osaleb 23-liikmeline Eesti koondis

Ligi 1000 sportlast 48 riigist hakkavad alates esmaspäevast välja selgitama Euroopa parimaid omavanuste seas.

Eesti koondise suurimad lootused on seotud kõrgushüppaja Karmen Bruusiga, kes osaleb ka järgmisel nädalal algavatel täiskasvanute maailmameistrivõistlustel. Sisehooajal püstitas ta võimsa isikliku rekordi 1.91 ning välihooajal on parim tulemus siiani 1.88. Kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas kohe võistluste avapäeval.

Võistluste otseülekanne on nähtav siin.

Eesti koondise koosseis:

Neiud: Karmen Bruus, Miia Tillmann, Anna Panenko, Viola Hambidge, Mirtel Klaar, Anette Pets, Hege-Lee Pielberg, Maria Ivanova, Elsa Puu, Greete-Liis Krapp, Heti Väät.

Noormehed: Raiko Kahr, Romet Kivi, Robert Kompus, Karl Kristjan Pohlak, Tristan Aik Sild, Manfred Männamaa, Harry Richard Jääger, Aivar Ellam, Andreas Kase, Steven Leppoja, Ron Andreas Uusorg, Hendrik Kookmaa.