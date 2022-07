Eesti teatemeeskonna esitus ebaõnnestus, Mägi jooksis 300 meetrit

Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtul osalesid lisaks Eesti sportlastele ka konkurendid Lätist, Leedust ja Ukrainast. Meeste 100 meetri sprindi võitis Karl Erik Nazarov 10,61 sekundiga. Sel suvel joostud isiklikust rekordist oli ta 27 sajandiku võrra aeglasem.

"Ma olen juba omajagu võistelnud ja täna pigem keskendusin sellele, et teates saaks joosta korraliku vahetuse," lausus Nazarov ERR-ile. "Tegin nii palju, kui vaja oli võiduks, sajas ei olnud täna suuri eesmärke. Pigem tahtsin teates hea vahetuse joosta."

4 X 100 meetri teatejooksus, mida alustas Henri Sai, tegigi Nazarov kiire teises vahetuse ja andis teatepulga edukalt üle Lukas Lesselile, kuid viimane vahetus Eesti meeskonnal ebaõnnestus. Teatepulka oodanud Reimo Sepp läks Lesseli eest liiga nobedalt minema ning EM-pääset ja võitu jahtinud meeskond katkestas. Võidu sai Läti meeskond 39,97 sekundiga.

"Lätlased jooksid päris okei aja ja olime neist omajagu eee. See oli päris valus. Üks võimalus on veel Jyväskyläs 26. juulil," lausus Nazarov.

Ka naiste 4 X 100 meetri teatejooksus põhinaiskonna võistlus ebaõnnestus. Naiste 100 meetri sprindis, kus võit läks Ukrainasse, sai oma hooaja parima, 11,65 sekundiga, teise koha Õilme Võro. Isiklikust rekordist jäi tal puudu vaid üks sajandik.

"Alles maikuus ma veel polnud 100% kindel, kas ma üldse saan see aasta võistelda," ütles Võro. "Poolteist aastat vigastuspausi on seljataga ja päris 100 protsenti korda pole seda saanud, kuid tundub, et laseb elada ja joosta."



110 meetri tõkkejooksus sai esikoha just Pärnust pärit viimaste aastate Eesti kiireim tõkkesprinter Keiso Pedriks, kes kordas 13,91 sekundiga Eesti meistrivõistlustel näidatud hooaja parimat tulemust.

"Vaikselt-vaikselt proovin enesekindlust ja tunnetust kätte saada, sest suund on ikkagi EM-i poole võetud, et seal ikkagi kõige parem esitus teha," ütles Pedriks kommentaariks.

Harva kavas olevas 300 meetri jooksus parandas teise koha saanud Marielle Kleemeier enda nimele kuuluvat Eesti rekordit ühe sajandiku võrra. Värskelt Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas magristridiplomi kätte saanud Kleemeier viis Eesti rekordi 37,78 sekundi peale.

"Ma olen väga rõõmus. Publik oli super! Nende ees on alati hea joosta ja lõpuks oli ka konkurent. Väga hea oli joosta!"

Võistlustele pani punkti Rasmus Mägi, kes võitis meeste 300 meetri jooksu oma rekordist 19 sajandikku nõrgema aja 33,02 sekundiga. Nüüd ootad teda MM.

"Viimased kaks nädalat on olnud päris töised ja ma arvan, et on oma eesmärki päris hästi täitnud," ütles Mägi. "Nüüd saame natuke rahulikuma südamega USA-sse valmistuma minna. Seal enam väga raskeid treeninguid ei tule. Pigem on oluline värskus kätte saada."