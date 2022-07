Maailmameister Aabrams tutvustab F500 paadi keerukat juhtimist

Veemoto paadiklassi F500 maailmameister Erko Aabrams on ka tänavust hooaega hästi alustanud. Kahe etapi järel on ta MM-sarja liider.

Harku järvel treeniv 37-aastane veemotosõitja tegi mullu ajalugu ja võitis esimese eestlasena ühes mainekamas paadiklassis F500-s maailmameistritiitli. Nüüd ihkab ta seda tiitlit kaitsta ning juhib pärast Tšehhis ja Poolas sõidetud etappe ka MM-sarja.

"Rahul olen sellega, et meie kiirus on endine. Suudame võistelda esikoha peale. Mõlemal korral olen jäänud teiseks, kusjuures kui olen olnud kõige kiirem mees raja peal," lausus Aabrams ERR-ile.

Võistlustel kihutab Aabrams oma paadiga kiirusega kuni 180 kilomeetrit tunnis. Selleks, et võimast F500 paati juhtida, on ta juba üheksa aastat veel ja maal lihaseid ja aju treeninud ning lihvinud oma trumpi - starti.

"Oleme aastaid vaeva näinud elektroonika poole pealt, kuidas seda käsitleda, ise juhtida ja neid nuppe vajutada ja mis hetkel, kuidas soojendada mootorit," jätkas Aabrams. "See kõik mõjutab nii palju, et kas tuleb hea start või ei tule üldse starti."

F500 klassi sõitjana on Aabramsil paadi kitsas kokpitis tööd kuhjaga, sest roolil on hulga nuppe, mida vajutada ja näidikuid, mida jälgida.

"Käe taga on meil lift, millega saab mootorit ülesse poole, nurka murda ja ala poole, et kui palju paat lendab kurvil ja sirgel. Siis me mängime veel üles ja alla ka teiste nuppudega. Ja siis on meil veel karburaatori nupp, mis sulgeb powerset'id, et saab manuaalselt ka panna," loetles valitsev maailmameister.

"Siis on surve siin peidus. Tuleb jälgida, et mootoril oleks õige surve. Ühe jala all on sumbutaja, mis on nagu sidur ja käib hästi raskelt ning sellega tuleb ka mängida kogu aeg. Ja siis teise jala all on gaas. Näiteks kurvi minnes pead jälgima näidukit, õrnalt vajutad ühe nõksu alla, siis samal ajal pead gaasiga tegelema ja samas ka sumbutaja välja lööma."

"Kurvi hetkel juba lased ühte jalga tagasi, lased mootorit positiivselt ja siis pead alla minema, kui paat õhus on ja kui jätad kogemata ülesse, siis võibki juhtuda õnnetus," jätkas Aabrams.

Et rahaliselt pole seis pillav, siis on maailmameister pidanud veetrenne kärpima ning kompenseerima seda kuiva sõidu ja kõva mõttetööga. MM-sarjas on ees veel neli etappi ja järgmisena püüab Aabrams punkte juuli lõpus Rootsis.