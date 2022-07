Subbotin: ausalt öeldes tahtsin söötu anda, aga läks väravasse

"Ausalt öeldes tahtsin söötu anda, aga läks väravasse," lausus Subbotin pärast võitu intervjuus ERR-ile. Subbotini tabamus viis Kalju 81. minutil 2:1 ette lõpuks võideti 3:1.

"Enne mängu oli jutt, et mäng tuleb väga raske. Kuressaare on hea meeskond. Nagu näha, kuidas nad mängisid Levadia, Paidega, siis kogu aeg üks-üks väga hea meeskond," lisas Subbotin. "Tahavad suuri ka võita."

Poolajaks oli favoriit Kalju 0:1 taga. "Riietusruumis natuke rääkisime, et davai poisid - näitame iseloomu, 45 minutit on veel ja vaja lihtsalt lüüa oma väravad ja kõik," sõnas Subbotin.

Kalju peatreener Eddie Walter Alves Cardoso täiendas: "Kõik teavad, et Kuressaare vastu on alati raske mängida, arvestades seda intensiivsust ja agressiivsust, millega nad mängivad. Neil on suured mängijad, neile meeldib kontakti minna. Eriti kunstmurul on asjad rohkem tasavägised. Nii need asjad on."

"Ausalt öeldes ei mänginud me esimene poolaeg võistkonnana. Meil oli palli kontrollimisel palju raskusi," kritiseeris ta. "Lõime mõned võimalused, aga ei skoorinud. Teiseks poolajaks pidime midagi muutma, sest olime taga."

"See töötas meie jaoks paremini: tempo oli kõrgem, meie mängu kvaliteet parem. See sai teisel poolajal otsustavaks. Pöörasime asjad ringi ja väärisime võitu."

Kaotusest hoolimata jäi hoolealustega rahule ka Kuressaare peatreener Roman Kozuhhovski, kelle sõnul mängiti väärikalt, ainult esimesel poolajal oleks nad pidanud oma momendid paremini ära realiseerima. Teisel poolajal jäädi juba füüsiliselt alla.