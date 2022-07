Varik ja Kunnas võitsid elu esimese MM-etapi

Tartumaal Lange motokeskuses toimus sel nädalavahetusel külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste neljas etapp. Eesti esipaar Kert Varik ja Lari Kunnas on sel hooajal näidanud elu parimat vormi ja kodusel etapil õnnestus kogu nädalavahetuse suurepäraselt. Kodupublikue suurel toel võtsid mehed karjääri esimese etapivõidu ning vähendasid vahe sarja liidrite Baxi ja Cermakuga vaid kahele punktile. Ilusa võistluse tegid ka meie teised korvipaarid.

Laupäevase kvalifikatsioonisõidu võitnud Kert Varik ja Lari Kunnas alustasid tänast esimest võistlussõitu korraliku stardiga. Esimeste kurvide järel olid nad neljandad ja esimesel suurel hüppel lendasid nad mööda Koen Hermansist ja Nicholas Mussetist (Holland/Prantsusmaa) ning tõusid juba kolmandale kohale.

Sõidu liidriks asusid maailmameistrivõistluste hetkeliidrid olnud Etienne Bax ja Ondrej Cermak (Holland/Tsehhi) ja teisele kohale Marvin Vanluchene ja Robbie Bax (Belgia/Holland). Esimesed neli ekipaaži hakkasid koheselt teistel eest ära liikuma ja poodiumikohad jäid nende nelja otsustada. Sõidu edenedes suutsid liidrikoha enda kätte võtta Vanluchene ja Bax.

Seejärel hakkas aga Variku ja Kunnase show. Sõidu keskel suutsid Varik ja Kunnas maailmameistrivõistluste liidritest Baxist ja Cermakist mööduda ning asusid jälitama liidreid. Kodupubliku üha suurema toe najal võtsidki Varik ja Kunnas peagi ka liidrid kinni ning asusid esikohta ründama. Mitmel puhul sai meie esipaar juba Vanluchenele ja Baxile kõrvale, kuid möödasõitu teha ei õnnestunud.

Sõidu aja lõpule lähenedes suutsid aga Varik ja Kunnas lõpuks möödasõidu ikkagi teha ning nad tõusid sõidu liidriteks. Tagasi mehed enam ei vaadanud ja võtsid kodupubliku marulisel kaasaelamisel ajaloolise sõiduvõidu. Teisena tulid finišisse Vanluchene ja Bax ning kolmandana Bax ja Cermak.

Sellise sõidu tulemusega tõusid Varik ja Kunnas ühe punktiga Baxi ja Cermaki ette MM-sarja juhtima. Suurepärase sõidu tegi ka meie teine number Gert Gordejev koos Kaspars Stupelisega. Avaringil olid nad teises kümnes, kuid sõidu jooksul suutsid mehed koguni kuuendale kohale tõusta. Karjääri parima sõidu tegid ka Tanel Reesna ja Sten Niitsoo, kes kaheksanda koha said. Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp olid kolmeteistkümnendad ja Argo Põldsaar ja Teet Eier seitsmeteistkümnendad.

"Eks meil võib-olla oli kodurajaeelis ka. Me oleme siin trenni teinud ja tegime paar päris hullu hüpet ka," lausus Varik ERR-ile. "Võib-olla tänu sellele saime ka ette. Fännide toetus oli meeletu."

Teises sõidus tegi Varik ja Kunnas suurepärase stardi ja avakurvis olid nad esimestena. Kurvi sõitsid mehed siiski natuke pikaks ja mööda pääsesid neist Bax ja Cermak. Variku ja Kunnase seljataga võtsid kolmanda koha sisse Vanluchene ja Bax. Esimestel ringidel võtsid Bax ja Cermak sellise tempo üles, millega teised kaasa minna ei suutnud. Varikul ja Kunnasel tuli pigem muret tunda sellepärast, mis toimub nende seljataga.

Vanluchene ja Bax oli esimestel ringidel väga agressiivsed ja üritasid pidevalt leida meie meestest möödumiseks kohta. Õnneks suutsid Varik ja Kunnas esimesed ringid üle elada ja kohta hoida ning seejärel leidsid nad ka enda sõidurütmi. Kolmandal kohal sõitvad Vancluchene ja Bax hakkasid seejärel meie meestest vaikselt maha jääma. Sõidu teises pooles õnnestus Varikul ja Kunnasel ka liidrid korraks kinni püüda, kuid ringiga mahajääjatest oli väga raske mööduda ja väike vahe tuli taas sisse.

Kahel viimasel ringil meie mehed enam suuri riske ei võtnud ja nad tulid kindlalt teisena finišisse. Bax ja Cermak võtsid võidu, Vanluchene ja Bax olid kolmandad. Sõidu teine koht tähendas aga Varikule ja Kunnasele karjääri esimest etapivõitu. Vägeva sõidu tegid taas ka Gordejev ja Stupelis ning Reesna ja Niitsoo, kes vastavalt seitsmenda ja kaheksanda koha said. Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp olid taas kolmeteistkümnendad ja Argo Põldsaar ning Teet Eier tulemust kirja ei saanud.

Kahe sõidu kokkuvõttes kogusid Varik ja Kunnas 47 punkti ja sellega võeti elu esimene MM-etapivõit. Teise koha said 45 punktiga Bax ja Cermak ning kolmanda koha 42 punktiga Vanluchene ja Bax. Gordejev ja Stupelis tulid kahe sõidu kokkuvõttes 29 punktiga kuuendale kohale ja Reesna ning Niitsoo 26 punktiga seitsmendale kohale. Mõlema ekipaaži jaoks oli tegemist karjääri parima tulemusega. Karing ja Lamp said 16 punktiga kolmeteistkümnenda koha. Põldsaar ja Eier olid 4 punktiga üheksateistkümnendad.

Sarja kokkuvõttes on Varik ja Kunnas endiselt teisel kohal, kuid vahe sarja liidrite Baxi ja Cermakuga vähenes vaid kahele punktile. Kolmandal kohal asuvad hollandlased Gert Van Werven ja Ben Van Den Bogaart, nende kaotus liidritele on 35 punkti.

"Edu võti on olnud mehaanikute väga hea töö. Nädalast nädalasse," sõnas korvimees Kunnas. "Nad näevad kogu aeg vaeva. Tunnen, et tsikkel töötab - seda kõike tänu nendele."

Variku sõnul tegeletakse kõikide pisiasjadega. "Kõik asjad proovime läbi mõelda, korda teha. Ka terved jupid vahetame välja. See poodium, mis siin täna oli - ma olen käinud paljudel MM-idel juba aastaid ja ma pole sellist möllu mitte kuskil näinud. Võib-olla Lätis."