Eesti triatloni karikasarja Elva etapil võidutsesid Pius ja Zukker

Sprindidistantsil peetud võistlusel tuli Pius esimesena veest välja, tema kannul kohe Gert Martin Savitsch (Tabasalu Triatloniklubi) ja Lars Sebastian Antoniak (21CC Triatloniklubi). Rattarajal jättis Pius konkurendid selja taha, näidates parimat aega. Samaga sai ta hakkama jooksudistantsil. Koguajaga 58.52, edestas ta teise koha saanud Kristo Prangelit (Tripassion Triatloniklubi) ühe minuti ja 11 sekundiga ning kolmandaks tulnud Rait Pallot (Tabasalu Triatloniklubi) kahe minuti ja 33 sekundiga.

Piusi sõnul üllatas teda võit. Enne starti lootis noormees lihtsalt pjedestaalile pääseda, sest selja taha jäi kaks kõrge koormusega treeningnädalat. Elva triatlon pidi olema viimaseks pingutuseks enne, kui järgmisel nädalal saab kergemalt võtta. Pius hakkas aimama, et võidab, kui rattarajal teda keegi kätte ei saanud, sest just see on tema nõrgim ala.

Naiste seas pälvis esikoha Zukker ajaga 1:07.33. Hiljuti Nizzas poolpikal triatlonil võistelnud eestlanna edestas veel juuniorite klassi kuuluvat Grete Maria Savitschi (Tabasalu Triatloniklubi) kolme minuti ja kaheksa sekundiga ning Natalia Gribovskayat (Multisport) nelja minuti ja 14 sekundiga.

B ja C klassi noortel tuli ujuda 300 meetrit, sõita rattaga kaheksa kilomeetrit ja joosta kaks kilomeetrit. Esimese koha teenis üldarvestuses Arseni Loginov (Yess) ajaga 27.13. Laur Välja (Tabasalu Triatloniklubi) kaotas talle kahe sekundiga ning C klassi kiireim Kalmer Kiiver ühe minutiga. Kiireimad tüdrukud olid Etriin Etverk (Vinni VAK; 29.52), Mirtel-Madlen Siimar (21CC Triatloniklubi; +0.28) ja veel C klassi kuuluv Karola Viinapuu (Audentes; +0.43).

Kõige noorematel oli kavas 150 meetrit ujumist, neli kilomeetrit rattasõidu ja üks kilomeeter jooksmist. Üldarvestuses olid parimad D klassi poisid Maru Mäesepp (Yess; 16.16), Sander Teder (YESS; +0.37) ja Robert Raak (Tartu Kalev SS/YESS; +0.41). E klassis oli kõige kiirem Robin Tattel (Kalevi Ujumiskool) ajaga 22.12. Parimad tüdrukud olid Arabella Raie (Triathlon Estonia; 17.33), Anna Helene Rauk (Triathlon Estonia; +0.54) ja Victoria Kraam (Triathlon Estonia; +1.53). E klassis võidutses Grete Metspalu (Yess) ajaga 19.57.

CREO Eesti Triatloni viies etapp toimub 10. juulil Tõrvas, kus toimuvad ühtlasi ka Eesti meistrivõistlused sprindidistantsil N/M 20 – 80+ osalejatele.