Tütarlaste käsipallikoondis osaleb tuleval nädalal Euroopa meistrivõistlustel

Euroopa meistritiitli nimel asuvad võitlusse 17 riigi koondised, kes on jagatud nelja alagruppi. Eesti kuulub A-alagruppi koos Rumeenia, Prantsusmaa, Sloveenia ja Lätiga.

Turniiri avapäeval, 4. juulil, asuvad kõik naiskonnad võistlustulle ning peavad kaks kohtumist. Eesti koondis kohtub avapäeval Prantsusmaa ja Rumeenia koondistega.

Alagruppide kolm paremat naiskonda liiguvad edasi järgmisse vooru, kusjuures alagruppide võitjad kvalifitseeruvad otse finaalmängudele 8. juulil, ülejäänud võistkonnad selgitavad paremusjärjestuse kohtadele 5-8 ja 9-12.

Vahetult enne EM-i kogunes naiskond ühistreeningutele Tapale. Treeningute järgselt sõnas treener Ragnar Põldma, et iga treeninguga on naiskond muutunud paremaks, paremini tunnetatakse üksteist ja paranenud on kokkumäng, kuigi ühiseid treeninguid on siiski olnud vähe.

"Turniiril ootavad meid ees naiskonnad, kelle taset on raske ette ennustada kuna tegemist on noorte mängijatega. Arvestama peab teada tuntud tugevate käsipalliriikidega ja nende tasemega. Kindlasti tuleb ka meile potentsiaalseid mänge ja mida soovime ära kasutada. Valmistume mängudeks tõsiselt, õpime vastastelt ning omandame kogemusi," sõnas Põldma.

Eesti koondise koosseis EM-il:

Katarina Übner, Kristiin Kink, Nora Randmäe, Stella Jepiselg, Karola Lisette Epner, Susan Soikka (kõik Spordiklubi Kehra Käsipall), Alina Simacheva, Sofja Vainik, Anna Dievskaja, Miia Milana Sulkovskaja, Marianna Kireeva, Maria Saveljeva, Anastassia Lissovenko, Maarja Moler, Sofia Sittšenko, (kõik Spordiklubi Reval/Sport), Helena-Liis Metsala (HC Tabasalu), Karmen Vaiksaar (Aruküla Spordiklubi).

Treenerid Ella Kungurtseva, Ragnar Põldma, füsioterapeut Triin Kont, delekatsiooni juht Pirje Orasson.

EM-i alagrupid:

Grupp A: Rumeenia, Prantsusmaa, Sloveenia, Eesti, Läti;

Grupp B: Montenegro, Rootsi, Holland, Fääri saared;

Grupp C: Norra, Portugal, Iirimaa, Poola;

Grupp D: Šveits, Tsehhi, Hispaania, Soome.