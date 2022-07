Soome jäähokilegend soetab KHL-ist lahkunud klubis osaluse

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse otsustas Jokerit KHL-ist lahkuda. Tuleval hooajal Jokerit üheski liigas kaasa ei tee, kuid nad taotlevad Soome kõrgliiga litsentsi, et 2023/24 hooajast liigaga taas liituda. Klubi praegune omanik ja tegevjuht on Jari Kurri. Selännest saab meeskonna kaasomanik, kuid suurosalus jääb endiselt Kurrile.

"Olukord tundub lootusrikas. Ametlik teadaanne tuleb lähinädalatel, enne peame mõned asjad veel paika panema," sõnas Selänne Iltalehtile. "Selle tehingu juures on minu jaoks väga palju positiivset ja olen väga põnevil, et Jokerit naaseb Soome kõrgliigasse. See on uue ajastu algus." Tehingu summat Selänne avaldama ei soostunud.

Jokerit loodi 1967. aastal ning 1990ndatel aastatel tõusis klubi Soome kõrgliiga tippu. Sealjuures mängis tõusus suurt rolli ka Selänne, kes hakkas peagi tegusid tegema ookeani taga NHL-is. Möödunud kümnendil müüs klubi endine omanik Hjallis Harkimo osaluse Venemaa ärimeestele Gennadi Timtšenkole ning Arkadi, Boris ja Roman Rotenbergile, pärast mida liitus Jokerit KHL-iga.

Eelmisel hooajal kuulus Jokeriti ridadesse ka Eesti koondislane Kristjan Kombe, kes tegi kaasa kolmes KHL-i kohtumises ja viskas ka ühe värava.