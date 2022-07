Martin Laas alustas velotuuri Rumeenias kolmanda kohaga

Lühikese proloogi võitis hollandlane Tim van Dijke (Jumbo-Visma) ajaga 2.42, mis teeb keskmiseks kiiruseks ligi 51 km/h. Teise aja välja sõitnud poolakas Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski) kaotas võitjale ühe ning Laas kahe sekundiga.

"Väga raske proloog oli, kindlasti soosis see rada sprintereid. Ma olen õnnelik oma soorituse üle, usun, et tegin hea sõidu. Sibiu Cycling Tour on avavõistluseks minu hooaja teisele poolele, sestap on tore tunne seda pjedestaalikohaga alustada. Ootame põnevusega järgmiseid etappe ja loodame eelmise aasta edu korrata," ütles Laas finišis.

Mullu pälvis velotuuri üldvõidu Laasi meeskonnakaaslane Giovanni Aleotti, kes alustas tänavu velotuuri 41. kohaga, kaotades võitjale 11 sekundiga. Laas alustas mullu proloogi teise kohaga ning lõpetas velotuuri kokkuvõttes 139. positsioonil. Pühapäeval ootab rattureid ees 206,9-kilomeetrine etapp, mille jooksul koguneb ligi 4000 tõusumeetrit.