Manchester United sai ühe päevaga kaks halba uudist

Inglismaa meedia kirjutab, et viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo soovib Manchester Unitedist lahkuda. Barcelona president Joan Laporta avaldas laupäeval, et klubi ei kavatse mitte mingil juhul loobuda poolkaitsja Frenkie de Jongi teenetest, keda on sel suvel kõige enam seostatud üleminekuga Manchester Unitedisse.

BBC sõnul tahab Cristiano Ronaldo, et Manchester United laseks tal klubist lahkuda, kui United saab suvel tema eest sobiva pakkumise. 37-aastane Ronaldo naases eelmisel suvel Unitedi ridadesse ning oli meeskonna parim väravakütt. Hooaja jooksul lõi Ronaldo kõikide sarjade peale 38 kohtumisega 24 väravat.

Ronaldo leping Unitediga kestab veel aasta ja klubil on seda võimalik aasta võrra pikendada, kuid portugallane tunneb, et eelmine hooaeg oli suur pettumus ning eelkõige soovib ta mängida Meistrite liigas. United lõpetas tänavu Inglismaa kõrgliigas kuuendal kohal, mistõttu osalevad Punased Kuradid eeloleval hooajal hoopis Euroopa liigas. Ühtlasi tekitas Ronaldole vastakaid tundeid ka asjaolu, et klubi kaptenipaela kandis kaitsja Harry Maguire, kellel oli pehmelt öeldes keeruline hooaeg.

Eelmisel nädalal kohtus Ronaldo agent Jorge Mendes Londoni Chelsea uue omaniku Todd Boehlyga ning väidetavalt uuris Boehly võimalust, kuidas tuua Ronaldo Chelsea ridadesse. Lisaks kõrgliiga rivaalile tunnevad Ronaldo teenete vastu huvi ka Müncheni Bayern ja Napoli.

Ronaldo peaks järgmisel nädalal naasma klubi juurde hooajaeelsetele treeningutele ja eeldatavasti osaleb ta nende hooajaeelsel tuuril Tais ja Austraalias.

The Athletic kirjutab, et Barcelona president Joan Laporta ei taha sel suvel maha müüa poolkaitsjat Frenkie de Jongi. Manchester United on viimastel nädalatel pidanud läbirääkimisi Barcelonaga, et tuua hollandlane Inglismaale. Barcelona peab oma kehva rahalise olukorra tõttu sel suvel mängijaid müüma, kuid laupäeval andis Laporta mõista, et de Jong pole müügiks.

"On mitmeid klubisid, kes teda tahavad, mitte ainult United. Me ei kavatse teda müüa, ta tahab siia jääda. Paljud eksperdid peavad Frenkiet üheks parimaks poolkaitsjaks maailmas. Oleme väga õnnelikud, et ta kuulub meie klubisse. Teen endast kõik oleneva, et Frenkie siia jääks, aga selleks peame tema palka korrigeerima," sõnas Laporte.

Barcelonal on Hispaania kõrgliiga palgapiirangute tõttu mängijate registreerimise osas raskusi. Näiteks on klubiga nõustunud liituma Andreas Christensen ja Franck Kessie, kuid Barcelona ei saa kumbagi neist oma meeskonda lisada enne, kui klubi oma palgakulu vähendab.