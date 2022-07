TÄNA OTSE | FC Kuressaare sõidab külla Nõmme Kaljule

Pühapäeval lähevad jalgpalli Premium liigas vastamisi Nõmme Kalju ja FC Kuressaare. Kohtumisele on võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, otseülekanne algab kell 16.45. Ülekannet kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Janno Joala.

Kuressaare on teist aastat järjest alustanud Premium liiga hooaega edukalt ja punkte on nopitud tugevamatest ka Kalju ning Paide vastu. "Saab olema üks kõva lahing meeskondade vahel ning lähme mängule vastu täie keskendumisega. Midagi lihtsat Kalju meile ei paku, vaid peame ise oma tugevused ära kasutama ja taga asjad kontrolli all hoidma," rääkis jalgpall.ee-le Kuressaare väravavaht Kristen Lapa.

Viimasest kuuest omavahelisest kohtumisest on Kalju võitnud kolm, Kuressaare ühe ning kahel ülejäänud korral mängiti viiki. Tänavuse hooaja avavoorus noppis võidu Kalju, kuid mais lepiti saarlaste vastu viigiga.

Liigatabelis hoiab Kalju 36 punktiga kolmandat kohta, Kuressaare paikneb 25 punktiga viiendal real.