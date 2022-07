Kalju murdis viimase veerandtunniga Kuressaare

Mattias Männilaan viis pooltunni möödudes Kuressaare juhtima ja kuigi teisel poolajal mängis Kalju paremini, siis viigiväravat tuli oodata alles 77. minutini, mil Alex Matthias Tamm realiseeris penalti.

Neli minutit hiljem viis Igor Subbotin kodumeeskonna juba juhtima ja üleminutitel karistas külalisi ka vahetusest sekkunud Aleksandr Volkov.

Tabeliseis: 1. Flora 50 punkti (18 mängust), 2. Levadia 48 (19), 3. Kalju 39 (18), 4. Paide 33 (19), 5. Kuressaare 25 (19), 6. Tammeka 18 (19), 7. Trans 14 (17), 8. Kalev 12 (19), 9. Legion 10 (18), 10. Vaprus 8 (18).

Enne mängu:

Kuressaare on teist aastat järjest alustanud Premium liiga hooaega edukalt ja punkte on nopitud tugevamatest ka Kalju ning Paide vastu. "Saab olema üks kõva lahing meeskondade vahel ning lähme mängule vastu täie keskendumisega. Midagi lihtsat Kalju meile ei paku, vaid peame ise oma tugevused ära kasutama ja taga asjad kontrolli all hoidma," rääkis jalgpall.ee-le Kuressaare väravavaht Kristen Lapa.

Viimasest kuuest omavahelisest kohtumisest on Kalju võitnud kolm, Kuressaare ühe ning kahel ülejäänud korral mängiti viiki. Tänavuse hooaja avavoorus noppis võidu Kalju, kuid mais lepiti saarlaste vastu viigiga.

Liigatabelis hoiab Kalju 36 punktiga kolmandat kohta, Kuressaare paikneb 25 punktiga viiendal real.