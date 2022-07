Kivioja ja Räppo pääsesid Euroopa karikaetapil 20 parema sekka

Räppo ujus sprindidistantsil 750 meetrit ajaga 9.08, sõitis 20 km rattaga 26.54 ning jooksis viis kilomeetrit, mis reaalsuses oli küll veidi pikem, ajaga 17.11. Koguaeg 54.16 andis Räppole 68 mehe konkurentsis 16. koha.

"Tulemuse poolest jällegi üks mu parimaid võistlusi ja olen seepärast pigem rahul. Kogu nädal tundsin ennast veidi haiglasena ja väsinuna, mistõttu ei olnud ma stardi eel kuigi enesekindel. Võtsin endale eesmärgiks oma grupi ees rattalt maha tulla, et oleks lootust kõrgesse mängu sekkuda. Kahjuks oli aga grupp jällegi suur ning enesekindlust nappis, et ette trügida. Ka jooksus ei olnud kordagi mõnus – tundus nagu üks käik on puudu. Pigem halva enesetunde pealt sain siiski ühe oma paremaid tulemusi," ütles Räppo peale võistlust.

Esikoha teenis hispaanlane Sergio Baxter Cabrera ajaga 53.27. Suurbritannia triatleedid Jack Willis ja Thomas Bishop kaotasid talle vastavalt seitsme ja 11 sekundiga.

Naiste hulgas sai Kivioja 18. koha, ujudes 750 meetrit ajaga 10.00, sõites rattaga 20 kilomeetrit ajaga 30.36 ja joostes viis kilomeetrit ajaga 19.35. Eestlanna koguajaks mõõdeti 1:01.23. "Jään oma võistlusega rahule. 18. koht ei tundu võib-olla esialgu nagu suur saavutus, aga minu jaoks on see suur võit, sest tundsin üle pika aja, et suutsin maksimaalselt pingutada," ütles Kivioja.

"Ujumine oli minu kohta hea, aga esimese vahetusalaga kaotasin teistega kontakti, kui ei saanud jalgu kohe kingadesse. Seejärel võttis mul natuke aega, et ennast käima saada, aga üldiselt tundsin ennast rattas väga tugevalt. Distantsi lõpuks jõudsin sellele grupile, kellest alguses maha jäin, päris lähedale. Jooksuga võib samuti rahule jääda, sest kaotus esimestele ei olnud väga suur. See võistlus oli minu jaoks igatahes positiivne kogemus ja sain enesekindlust tagasi," lisas Kivioja.

Naiste seas pälvis esimese koha prantslanna Mathilde Gautier ajaga 59.12. Suurbritannia triatleedid Sophie Alden ja Olivia Mathias kaotasid talle vastavalt seitsme ja 21 sekundiga.