Torn ja Toom hoiavad Lätis sõidetaval EM-etapil viiendat kohta

Torni tavapärane kaardilugeja Kauri Pannas jäi lõunanaabrite juures sõidetavast etapist tervislikel põhjustel eemale, mistõttu abistab Torni Andrus Toom.

Reedel sõidetud kvalifikatsioonikatsel said Torn - Toom kirja üheksanda aja ja startisid ka laupäevastele katsetele üheksanda autona. Rally Liepaja avapäeval sõideti kokku kuus kiiruskatset, kogupikkuses 85,94 katsekilomeetrit.

Kui võiks arvata, et üheksas stardikoht võiks kruusarallil olla hea, siis rajaolud tõestasid vastupidist. Päeva alustasid eestlased kolme järjestikuse üheksanda katseajaga. Hoolduspausile said Torn - Toom kaheksandalt kohalt. Liidritest, kelleks olid Mārtinš Sesks - Renars Francis jäid nad maha 26,6 sekundiga.

Pärast lõunapausi teenisid Torn - Toom kaheksanda, viienda ja seitsmenda katseaja. Ligi 90 kilomeetrise võistluspäeva lõpetasid eestlased viiendal kohal. Koduteedel sõitvatest lätlastest jäävad nad enne pühapäevaseid katseid maha 45,6 sekundiga. Poodiumi viimasest kohast lahutab eestlaseid 13,3 sekundit.

"Eilne väike sõiduviga kvalifikatsioonikatsel maksis meile tänaseks stardikoha, mis polnud ideaalne. Kuigi tegin täna ka väikeseid sõiduvigu, siis proovisid teisel ringil paremini asjadega hakkama saada ja see ka õnnestus. Proovime homseks auto paremaks saada ja heidelda poodiumikoha nimel," rääkis Torn.

"Omavahelise koostöö osas kõik toimis ja probleeme polnud. Eilse mikrovea tõttu tänane stardipositsioon parim polnud ja just esimesel ringil oli puhastamist päris palju. Kuna võistlejaid on siin päris palju, siis oli seda puhastamist omajagu ka teisel ringil. Sinna see aeg läks ja mõned väiksed kohad, kus oleks saanud ise paremini, kuid ei midagi suurt ja kõik ok. Kokkuvõttes saame tänasega rahul olla ja homseks on meil hea stardikoht," lisas Toom.

Pühapäeval jätkub Rally Liepaja kuue kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse 95,34 katsekilomeetrit. Võistluspäev algab kell 9.00.

ERC Rally Liepaja järjestus pärast kuut kiiruskatset:

1. Mārtinš Sesks - Renars Francis (43.50,8)

2. Efren Llarena - Sara Fernandez (+22,9)

3. Tom Kristensson - Andreas Johansson (+32,3)

4. Mikko Heikkilä - Samu Vaaleri (+38,4)

5. Ken Torn - Andrus Toom (+45,6)