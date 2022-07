Prantslanna pani Wimbledonis maailma esireketi võiduseeriale punkti

Tund ja 34 minutit väldanud kohtumises võttis Cornet Swiateki vastu 6:4, 6:2 võidu. "Tänane võit meenutab mulle seda, kuidas täpselt kaheksa aastat tagasi siin Serena Williamsi alistasin. Sellised matšid on need, mille nimel ma elan ja iga päev harjutan. Teadsin, et suudan selle matši võita. Ma olen alati endasse uskunud," rääkis Cornet pärast matši, vahendab WTA.

Esimeselt servilt võitis Cornet 65 ja teiselt servilt 62 protsenti punktidest ning kuuest murdepallist realiseeris prantslanna viis. Swiateki näitajad olid vastavalt 64 ja 30 protsenti ning lihtvigu tegi maailma esireketi kokku 32. Ühtlasi katkestas Cornet Swiateki 37-mängulise võiduseeria.

135 - Iga #Swiatek stayed unbeaten for 135 days, winning 37 matches in a row (equalling the longest winning streak since 1990) and 6 consecutive titles (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome and Roland Garros). Dream.@WTA @WTA_insider #Wimbledon2022 pic.twitter.com/DunbHtlcIX — OptaAce (@OptaAce) July 2, 2022

Järgmises ringis läheb Cornet vastamisi austraallanna Ajla Tomjanoviciga (WTA 44.), kes oli kolmandas ringis 2:6, 6:4, 6:3 parem 13. asetusega Barbora Krejcikovast (WTA 14.).

2019. aastal Wimbledonis võidutsenud Simona Halep (WTA 18.) teenis kolmandas ringis 6:4, 6:1 võidu poolatari Magdalena Frechi (WTA 92.) üle. Neljandas ringis läheb rumeenlanna vastamisi kas maailma edetabeli neljanda reketi Paula Badosaga või tšehhitari Petra Kvitovaga (WTA 26.).

Ameeriklannade omavahelisest matšist väljus võidukana Amanda Anisimova (WTA 25.), kui ta oli 6:7 (4), 6:2, 6:1 parem 11. asetusega Coco Gauffist (WTA 12.). Anisimova mängib neljandas ringis prantslanna Harmony Tan'iga (WTA 115.), kes sai kolmandas ringis 6:1, 6:1 jagu Katie Boulterist (WTA 118.).