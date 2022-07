Kukkumisterohkel Tour de France'i etapil oli parim Jakobsen, kollase särgi sai van Aert

Taanis Roskildest Nybogri sõidetud 202,2 kilomeetri pikkusel etapil toimus mitu kukkumist. Avaetapi võitja Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) oli üks tosinast ratturist, kes 18 km pikkusel Suur-Beldi sillal kukkus. Kolm kilomeetrit enne finišit toimus liidrigrupis veel üks suur kukkumine ning võidu eest hakkasid sõitma Jakobsen, van Aert ja Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Pärast nelja ja poole tunni pikkust katsumust ületas esimesena finišijoone Jakobsen, talle järgnesid van Aert, Pedersen, Danny van Poppel (BORA - hansgrohe), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ja Peter Sagan (TotalEnergies). Avaetapil kolmanda koha teeninud Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lõpetas 152. kohal.

Kaks aastat tagasi Poola velotuuril rängalt kukkunud ja haiglas kunstlikusse koomasse pandud Jakobsen oli pärast laupäevast etapivõidu tänulik teda aastate jooksul aidanud inimestele. "Minu jaoks oli see (etapivõit - toim) pikk protsess, pidin samm-sammult võtma. Täna oli nii-öelda tagasimaksmine, sest näitasin kõigile, et minu aitamine polnud asjata. Olen väga õnnelik, et saan ikka veel rattaga sõita ja seda nautida. Loodan, et kõikidele vaatajatele meeldis," vahendab The Guardian.

Üldarvestuses kerkis liidriks van Aert, kuid belglase edu Lampaerti ees on kõigest sekund. Kolmandat ja neljandat kohta säilitasid Pogacar (+0.08) ja Filippo Ganna (INEOS Grenadiers; +0.11). Etapivõidu võtnud Jakobsen tõusis 22 koha võrra 117. kohale (+1.23).

Pühapäeval on kavas kolmas ja viimane Taani etapp, 182 km pikkune teekond Vehle ja Sönderborgi vahel, pärast mida jätkub velotuur Prantsusmaal.