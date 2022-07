Varik ja Kunnas võitsid Eesti MM-etapi kvalifikatsiooni

B gruppi kuulunud Varik ja Kunnas tegid ajasõidu neljandal ringil sellise aja, mis teiste jaoks kätte saamatuks jäi. Teise ringiaja sõitsid välja sarjas neljandat kohta hoidvad hollandlased Gert Van Werven ja Ben Van Den Bogaart, kolmandat aega näitasid Davy Sanders ja Luc Rostingt (Belgia/Holland).

Kvalifikatsiooni lõpus tegid oma parima ringiaja Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis. Hea ring õnnestus teha neil vaatamata sellele, et mõned minutid varem oli meestel üks hüpe lühikeseks jäänud, mistõttu Stupelis ühe hamba murdis. Ajasõidus kuulus neile lõpuks kõrge neljas koht. Tanel Reesna ja Sten Niitsoo olid kuuendad ning Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp seitsmendad. Kokku käis B grupis rajal üheksa korvipaari.

Kvalifikatsioonisõitu pidid Varik ja Kunnas tulema varumootoriga, kuid see ei takistanud neil stardivõitu võtmast. Eestlaste seljataga võtsid teise koha sisse Van Werven ja Van Den Bogaart. Kaks esimest ringi survestasid hollandlased Varikut ja Kunnast kõvasti, kuid seejärel nad kukkusid hüppe peal ja meie esipaar sai eest minema. Sealt edasi oli juba sõit kindlalt Variku ja Kunnase kontrolli all ning nad võtsid lõpuks kindla esikoha.

Publiku ahhetama pannud kukkumise üle elanud Van Werven ja Van Den Bogaart said kiiresti minema ja suutsid lõpuks sõidu ikkagi teisena lõpetada. Kolmanda koha võtsid Davy Sanders ja Luc Rostingt. Gordejev ja Stupelis tegid samuti korraliku sõidu ja finišis olid nad viiendana. Karing ja Lamp lõpetasid sõidu kuuendana ning Reesna ja Niitsoo seitsmendana.

A grupis tegid kiireima ringiaja Marvin Vanluchene ja Robbie Bax (Belgia/Holland). Teise aja sõitsid välja sarjas kolmandat kohta hoidvad Julian Veldman ja Glenn Jansess (Holland/Belgia) ning kolmanda aja MM-sarja liidrid Etienne Bax ja Ondrej Cermak (Holland/Tsehhi). Ainsa meie paarina kuulusid A grupp Argo Põldsaar ja Teet Eier, kes said viimase ehk kümnenda ringiaja.

A grupi kvalifikatsioonisõitu asusid stardi järel juhtima Bax ja Cermak. Nende järel võtsid teise koha sisse Veldman ja Janssens ning kolmanda koha Vanluchene ja Bax. Kahjuks juba avaringi keskel kukkusid Veldman ja Janssens nii õnnetult, et mõlemad mehed said viga ning sõit jäi neil pooleli. Nende taha jäid kinni ka Vanluchene ning Bax ja see lubas liidrikohal sõitnud Baxil ja Cermakil kohe eest ära pääseda.

Hollandi ja Tsehhi paar võttiski lõpuks kindla esikoha. Teiseks tõusid lõpuks Vanluchene ja Bax ning kolmandaks Dan Foden ja Nathan Cooper (Suurbritannia). Põldsaar ja Eier lõpetasid sõidu üheksandana.

Lange motokeskuses toimub sel nädalavahetusel ka quadide Euroopa meistrivõistluste kolmas etapp. Ajasõidus sõitis parima ringiaja välja üldarvestuses teisel kohal olev Christopher Tveraen, teist aega näitas sarja üldliider Kevin Saar. Kolmas oli hollandlane Rick Haverdil.

Võistlussõitu pidi Saar minema varutsikliga ja see andis kõvasti tunda. Stardist ei saanud ta kõige paremini minema ja esimeste kurvide järel oli eestlane alles viiendal kohal. Stardivõidu võttis poolakas Roman Gwiazda, tema järel teine oli Saare suurim konkurent Treraen. Avaringi lõpuks tõusiski norralane sõidu liidriks ja hakkas kohe vahet sisse tegema järgmistega. Kahe ringi jooksul tegi Saar mitu kiiret möödasõitu ja ta tõusis teisele kohale.

Kahjuks oli Tveraen selleks hetkeks juba üle kolme sekundilise edumaa saavutanud. Saar võitles kogu sõidu kõvasti ja oli näha, et varutsiklil polnud sellist jõudu nagu norralase võistlusrattal. Saar suutis siiski iga ringiga grammike lähemale tulla ning enne kahele viimasele ringile minemist püüdiski meie mees liidri kinni. Kahjuks ühtegi suurepärast võimalust möödumiseks ei tekkinud ja norralane kattis hästi trajektoori ning võttis avasõidust võidu.

Vapralt võidelnud Saar lõpetas sõidu teisena ja Gwiazda kolmandana. Priit Järvloo lõpetas sõidu üheksandana, Mihkel Salujõe kümnendana ja Aleks Sale viieteistkümnendana. Pühapäeval on quadidel kavas veel kaks võistlussõitu.