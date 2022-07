Sangaste Valgete Teede Rattaralli võitis viiendat korda Alo Jakin

Stardinimekiri oli taaskord uhke, alustades värskest grupisõidu Eesti meistrist Mihkel Räimest. Lisaks oli stardis grupisõidu hõbe Siim Kiskonen, neljakordne Sangaste Valgete Teede Rattaralli võistluse võitja Alo Jakin, Rein Taaramäe, Norman Vahtra ja paljud teised. Võistluse võitis Jakin, kes edestas Mihkel Räime (Burgos-BH) ja klubikaaslast Oskar Nisu.

"Täna ei olnud mul jalgade mõttes kõige parem seis, aga 25 km enne lõppu läks olukord järjest paremaks. Meid oli ees neli meest ja jälgisin pidevalt teiste sõitu. Keegi väga rünnakuid ei teinud ja jäin ootama lõpu tõusu. Seal Norman Vahtra kukkus ja Mihkel Räim ründas. Oskar Nisu oli ka kambas, aga kangestus pisut ning saime Räimega koos tõusul minema, mille tulemusel jäi Nisuga väike vahe sisse," rääkis Jakin pärast võistlust.

"Kuna Nisu on mu tiimikaaslane, siis mina enam vahetusi ei võtnud. Lootsin, et Nisu jõuab järgi, aga Räim oli nii tugev ja ei lasknud sellel juhtuda. Lõpusirgeks oli Räim juba nii palju energiat kulutanud vastupidiselt minule ning see võimaldas mul viimasel lõpusirgel rünnata ja nii minu viies võit sellel rattasõidul tuli," lisas Jakin.

Naistest oli sel aastal parim Viljandi Rattaklubi kasvandik ja Eesti meistrivõistluste hõbe maanteeratta naiste grupisõidus Kristel Sandra Soonik (1:46.15). "Sel korral olid sõidutingimused päris keerulised, lisaks kuumale ilmale valitses kruusateedel pidev tolm. Naiste konkurents esikolmiku kohtadele oli tihe ja sõidu lõpp väga tehniline. Heaks lõpuks pidi olema päris ees, mis mul õnnestus ja võin sooritusega igati rahule jääda," kommenteeris neljandat korda võistlusel osalenud Soonik.

Sooniku järel teenis teise koha Elina Tasane ning kolmandaks tuli Hanna Karoline Taaramäe. Kõiki tulemusi on võimalik vaadata siin.

Võistluse distantsid olid sel aastal 95,4 km, 66,5 km ja 25,8 km. Nii 95 km kui 67 km distantsil oli lubatud kasutada vaid maantee või tsüklokrossi jalgrattaid. Kokku osales sel aastal võidusõidul 158 ratturit (sh põhisõidul 29). Rada kulges Sangaste–Karula–Lüllemäe kandi maaliliselt looklevatel väikestel teedel, stardi ja finišipaik asus kuulsa Sangaste lossi ees.