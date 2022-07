Mõlemad Eesti neidude koondised võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel Islandit

Eesti neidude U-16 koondis sai islandlannadest jagu 88:77 (19:23, 23:17, 28:17, 18:20). Lauavõitluse 57-46 võitnud eestlannad viskasid kolmesekundialast 52 punkti (vastased 28) ja kiirrünnakupunkte teenis meie koondis samuti selgelt rohkem: 30:18, vahendab basket.

Kayla Jade Frier viskas Eesti koondise parimana 26 punkti, jagas viis resultatiivset söötu ja tegi viis vaheltlõiget. Emma-Mia Küttis kogus 14 silma, Lisa Sirgi tõi 12 punkti ja seitse lauapalli ning Lisandra Vetesina arvele jäi seitse silma ja 10 lauapalli. Islandi edukaim oli Erna Osk Snorradottir 22 punkti, seitsme lauapalli ja seitsme vaheltlõikega.

Pärast kolme mängupäeva on Eesti U-16 koondis täiseduga ainuliider, Rootsil ja Soomel on kaks võitu ja üks kaotus, Taanil ja Islandil üks võit ja kaks kaotust ning Norral on võiduarve avamata.

Eesti neidude U-18 koondis mängis Islandi eakaaslaste vastu väga tasavägise matši ning suutis lõpuks võita numbritega 65:62 (25:14, 11:11, 11:23, 18:14). Parimal hetkel juhtisid eestlannad 16 punktiga, aga kohtumine kujunes lõpuks väga võrdseks.

Eesti naiskonna edukaimaks kerkis Keandra Koorits, kes kogus 18 punkti ja üheksa lauapalli, Sille-Liis Mölder tõi 10 punkti ning Hanna Maria Sibula arvele kanti kaheksa silma. Islandi poolel viskas Jana Falsdottir 11 punkti ning Hekla Eik Nökkvadottir lisas kaheksa silma.

Kolme vooru järel on ainsana täisedu veel Rootsi U-18 koondisel, Soomel ja Islandil on kaks võitu ja üks kaotus, Norra ja Eesti on ühe võidu ja kahe kaotuse peal ning Taanil on võiduarve avamata. Turniiri lõpuni jääb kõikidel koondistel veel kaks kohtumist ning laupäeval on eestlannade vastasteks Soome koondised.

Eesti noormeeste koondised pidid Põhjamaade korvpalli meistrivõistlustel tunnistama Islandi koondiste paremust. U-16 koondis jäi alla 63:98 (14:28, 10:18, 24:22, 15:30) tulemusega. Eesti resultatiivseimana viskas Talis Torn 14 punkti, Islandi edukaim oli 21 punkti ja kuus lauapalli kirja saanud Birkir Hrafn Eyborsson.

Kolme mängupäeva järel on Island ja Rootsi jätkamas kaotuseta, Soomel on kaks võitu ja üks kaotus, Norral üks võit ja kaks kaotust ning Taani ja Eesti on võiduta. Kõigil meeskondadel on jäänud veel kaks mängu.

Eesti U-18 koondis andis vastasele esimesel kolmel veerandil suure edu, mis halvimal hetkel oli lausa 22 punkti, kuid viimasel perioodil võideldi ennast mängu tagasi. Lõpuks võttis Island 83:77 võidu (22:13, 23:15, 19:18, 19:31).

Eesti esinduse resultatiivseimaks kerkis 23 punkti ja neli resultatiivset söötu kogunud Kaspar Clemet Kuusmaa, Islandi parim oli 18 punkti ja seitse lauapalli võtnud Hilmir Arnarson.

Liigatabelis on kolme vooru järel Soomel ja Islandil täisedu, Taani, Rootsi ja Eesti on kõik võrdselt kogunud ühe võidu ja kaks kaotust ning Norra pole võiduarvet suutnud veel avada. Laupäeval mängivad Eesti noormeeste koondised Soome eakaaslastega.