Manchester Unitedi väravavaht liitub Inglismaa kõrgliigasse tõusnud klubiga

25-aastane Henderson on Manchester Unitedi esindusmeeskonna eest kõikide sarjade peale käinud väljakul 29 kohtumises. Korra ka Inglismaa rahvuskoondise väravat kaitsnud puurilukk on Unitedi eest hoidnud värava puhtana 17 kohtumises, kuid pole alates eelmise aasta maist kõrgliigas platsile saanud.

"Mul on väga hea meel liituda sellise fantastilise klubiga, millel on hämmastavad fännid ja imeline ajalugu. Tahan tänada Nottingham Foresti peatreenerit ja omanikke suurepärase võimaluse eest esindada klubi Inglismaa kõrgliigas. Olen väga põnevil. Suur tänu ka fännidele, kes on mind juba vastu võtnud," sõnas Henderson klubi kodulehele antud intervjuus.

"Dean on tipptasemel väravavaht ja ta on näljane rohkemate mänguvõimaluste järele ning soovib end jätkuvalt tõestada kõige kõrgemal tasemel. Ta on mänginud Inglismaa kõrgliigas, kuid on kogenud ka Meistrite liigat ja rahvusvahelist jalgpalli," kommenteeris Nottinghami peatreener Steve Cooper.

Lisaks mitmetele madalamate liigade klubidele on Henderson varasemalt laenul viibinud ka Inglismaa kõrgliigas, kui 2019/20 hooajal aitas ta Sheffield Unitedil lõpetada hooaeg üheksandal kohal. Järgmiseks hooajaks naases Henderson Manchesteri ning Sheffield lõpetas kõrgliigas 20. ehk viimasel kohal.