Kalev/Cramo täiendas ridu kahe uue mängijaga

24-aastane ja 204 sentimeetri pikkune ääremängija Jurkatamm on Audentese Spordikooli kasvandik, kes mängis neli aastat San Franciscos USA ülikooliliigas ehk NCAA-s. Eelmisel hooajal mängis ta KK Viimsi/Sportlandi meeskonnas. PAF Eesti-Läti Ühisliigas olid tema keskmisteks statistikanumbriteks 28,3 mänguminutit, 10,8 punkti, 6,1 lauapalli ning 1,4 resultatiivset söötu.

Jurkatamme on hiljuti meedias seostatud mitme Eesti meistriliiga klubiga: "Otsustasin liituda Kalev/Cramoga, sest see on minu jaoks samm edasi Eestis ja parim koht arenguks."

"Täpsem roll meeskonnas selgub trennides, aga tahan olla kasulik igas elemendis, mis aitaks tiimi võidule. Minuga on lihtne suhelda ja läbi saada. Väljaku väliselt arvan, et olen hea meeskonnakaaslane," lisas Jurkatamm.

"Uuel hooajal ootan, et areneksime koos meeskonnana ja saavutaksime edu kõikides liigades, kus mängime. Kindlasti tahan õppida uutelt treeneritelt ja võistkonnakaaslastelt nii palju kui võimalik," sõnas Jurkatamm.

Eelmise hooaja kevadel Tartu Ülikool Maks&Mooritsa meeskonnaga liitunud Kovliar mängis varasemalt Ukraina meistriliigas Južne Himki tiimis. Tänavu on ta Ukraina U-20 koondise ja meeste koondise kandidaatide hulgas. Varasematel aastatel on ta esindanud ka Ukraina U-16 ja U-18 koondiseid. U-20 koondisega osales Kovliar ka eelmisel suvel korraldatud FIBA European Challengeri turniiril, kus ta tõi meeskonna parimana keskmiselt 15,8 punkti ja andis 5,8 resultatiivset söötu.