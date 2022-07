Pauw: jalgpalliametnik vägistas mind, kui olin veel noor mängija

59-aastane hollandlanna mängis koondise eest ning hiljem juhendas neid kuus aastat. 2019. aastast on ta olnud Iirimaa naiste koondise peatreener.

Twitteri postituses ütles ta: "Olen 35 aastat hoidnud saladust maailma, oma pere, meeskonnakaaslaste, mängijate, kolleegide ja võin nüüd nõustuda, et ka enda eest."

Ta ütleb, et "prominentne jalgpalliametnik" vägistas teda, kui ta oli noor mängija ning hiljem ahistati teda seksuaalselt kahe teise mehe poolt. Kõik kolm meest töötasid juhtumite ajal Hollandi jalgpalli juures, ütleb ta oma avalduses.

Vastuseks ütles Hollandi Jalgpalli Liit, et selle osas algatatud uurimises tehti vigu. "Tunnistame aruandes tuvastatud vigu ja temaga poleks seda tohtinud juhtuda. On lubamatu, et Vera ei kogenud ohutut töökeskkonda, millele tal omal ajal õigus oli," seisis selles.

"Need viimased 35 aastat olen hoidnud väärkohtlemist privaatsena. Olen lasknud sellel mälestusel oma elu juhtida," ütles ta.

"Paljud näevad mind valjuhäälse jalgpallitreeneri ja mänedžerina, sitke naisena, kes on maaillmas tippu tõusnud. Miski ei saa olla tõest kaugemal."

Ta ütleb, et esitas Hollandi Jalgpalli Liidule viis aruannet, kuid ei saanud rahuldavat vastust, mistõttu on ta hiljuti teatanud rikkumistest Hollandi politseile.

Hollandi Jalgpalli Liit ütles: "Oleme väga šokeeritud kogemustest, millest Vera Pauw meile eelmisel aastal peetud vestluses rääkis."

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



